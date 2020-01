La infraestructura deportiva del país al parecer no sufrió daños mayores durante la madrugada y mañana del martes cuando dos fuertes terremotos de magnitud 6.4 y 5.7 se registraron a las 4:24 y a las 7:18 a.m. respectivamente.

La Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, licenciada Adriana Sánchez Parés, indicó a media mañana que no se habían reportado daños significativos en las propiedades del DRD, pero aclaró que la información aún era preliminar.

Al mismo tiempo, en el estadio Isidoro “Cholo” García, propiedad administrada por el Municipio de Mayagüez donde juegan los Indios de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), no se habían reportado incidencias.

No solo el sur, sino que municipios de la región suroeste y oeste como Mayagüez han sentido los mayores efectos de los terremotos registrados en los últimos dos días.

“Los empleados míos me indicaron que no hay ningún tipo de daño, hasta el momento. Solo que no hay luz”, dijo a El Nuevo Día el encargado de la propiedad en el parque, Edwin Figueroa, quien al momento de la entrevista se encontraba atendiendo asuntos familiares pero se mantenía en comunicación con personal del estadio. En la tarde, el director de la Secretaría de Recreación y Deportes municipal, Hipólito Rivera, confirmó a este diario luego de una inspección al estadio, que no se reportaron incidencias.

“Acabo de salir del estadio y no tenemos daños en la instraestructura del Cholo García. Dios mediante, mañana tendremos un reporte más completo”, indicó Rivera vía mensaje de texto.

De todos modos, la liga invernal decidió cancelar toda la actividad programada para la noche del martes, cuando se suponía que continuaran las dos series semifinales. En Mayagüez se suponía que los Indios recibieran a los Gigantes de Carolina, que dominan su serie 2-1, mientras que en el Hiram Bithorn de San Juan debían chocar los Cangrejeros de Santurce y los Atenienses de Manatí. Esta serie está 3-0 en favor de los Cangrejeros.

Ambas semifinales deben reanudarse este miércoles, decidió la liga en principio.