Para todos ellos era la primera vez que disfrutaban de una obra de la calidad del musical “Hamilton”, del boricua Lin Manuel Miranda.

Sus expectativas eran altas, y ciertamente no salieron defraudados. Más bien estaban eufóricos luego de ver la presentación de ayer, sábado, en la noche.

Hablamos de un grupo de atletas del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que fueron invitados por el dramaturgo puertorriqueño a ver la laureada pieza que cuenta la historia de uno de los fundadores de la nación estadounidense, Alexander Hamilton.

“A mí me encantó. Nunca había estado en una obra, así que para mí era como magia. Las canciones estuvieron brutales, la actuación… Me gustaría volver en otra ocasión. Me encantó demasiado”, apuntó una eufórica Adriana Díaz durante un encuentro entre los atletas en el restaurante Seccarelli, ubicado justo al frente del Centro de Bellas Artes, donde se escenifica la pieza teatral.

Su hermana, Melanie, también tuvo palabras de elogio para el musical. “A mí también me gustó mucho. Disfruté mucho la historia, la hicieron de una manera súper divertida y diferente. Pudimos aprender, así como disfrutar. Me gustaron mucho las canciones, y ya quiero escucharlas cuando llegue a mi casa”.

“Súper buena obra. Súper entretenida y con mucha historia”, agregó -por su parte- el también tenismesista Daniel González.

En el caso de la boxeadora Nisa Rodríguez, reconoció que la obra la hizo llorar. “La amé. Me hizo llorar como en dos escenas. Es increíble”, declaró la medallista de oro centroamericana.

Parado a su lado, el boxeador Bryan Polanco contó que vio llorar a su compañera de equipo. “Créele lloró”, dijo.

“Esta invitación para mí fue un honor. Saber que hay gente buena que cuenta con los atletas. La obra fue increíble. Me encantó. Fue algo diferente”, agregó el medallista de plata en los Centroamericanos de Barranquilla.

De la misma forma, Melissa Mojica se mostró emocionada con la obra. “Yo había leído los comentarios, pero de verdad que me he quedado sin palabras. Es espectacular".

Esta actividad es parte de la iniciativa de la compañía de seguros Universal Group, que junto a Miranda y el productor de la pieza, Jeffrey Seller, les otorgaron a 19 deportistas con opciones reales de llegar a las Olimpiadas de Tokio 2020una subvención total de $450 mil para ayudarlos a sufragar los costos de entrenamiento y de las rondas de cualificación para la justa olímpica.

Además de los entrevistados, los otros deportistas que recibirán ayudas son los boxeadores Alvin Canales y Ahsleyann Lozada y los exponentes del deporte de atletismo Jorge Luis Contreras, Jan Moreau, Jasmine Camacho-Quinn, Wesley Vázquez, Andrés Arroyo y Grace Claxton. A esta lista se suman el remador Will Purman Conesa, el nadador Jarod Arroyo, la taekwondista Krystal Weeks, el luchador Ethan Ramos y el equipo de softbol femenino.