En lo que representa su última competencia antes del Campeonato Mundial de Atletismo, el semifondista Wesley Vázquez corrió este martes en los 800 metros del Hanzekovic Memorial, en Zagreb, Croacia.

El atleta, que vio acción en la carrera A, terminó en la tercera posición con tiempo de 1:45.34. Amel Tuka, de Bosnia y Herzegovina, obtuvo la primera posición con registro de 1:44.78, seguido del polaco Marcin Lewandowski con 1:45.28. Estos dos últimos también compitieron en la prueba A.

Al hablar de su tiempo, Vázquez reconoció que no era el mejor, pero tampoco era muy malo. Asimismo, compartió que hacía frío y que la pista no era buena. “En general, no se corrieron buenos tiempos”, escribió el deportista desde el país de Europa del Este. “En años anteriores, 1:45 era mi promedio bueno. Ahora, 1:45 lo corro en un día malo que es bueno”, agregó.

El jefe de entrenadores de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), Carlos Guzmán, confirmó la información ofrecida por el atleta. “Wesley tiene un 1:43.1, cuatro carreras de 1:44, dos de 1:45, incluyendo la de hoy, y una de 1:46. Esta es su carrera número 12 del año y está por debajo de la media, que es 1:46.1. Está dentro de lo que se considera la forma deportiva. Ningún atleta hizo una marca extraordinaria”, apuntó Guzmán.

Vázquez sale mañana para Puerto Rico, donde hará la última parte de su entrenamiento de cara al Mundial, que se realizará del 27 de septiembre al 6 de octubre en Doha, Catar. Junto a Vázquez competirán Andrés Arroyo y Ryan Sánchez. El trío, que logró su clasificación por sus marcas, estará activo en los 800 metros.

Guzmán indicó que el saltador de altura Luis Joel Castro podría obtener un espacio por su posición en el escalafón mundial de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, eso se sabrá el viernes cuando cierren las listas de participación. Castro ocupa la posición número 21 con un brinco de 2.28 metros.

La fondista Beverly Ramos y la vallista Jasmine Camacho Quinn, quienes también obtuvieron su clasificación gracias a sus actuaciones, fueron retiradas por lesiones.

“Wesley llega el jueves, y ya el viernes comenzamos la preparación de estas dos semanas y media para el Mundial. El 19 de septiembre nos vamos. Vamos a llegar nueve días antes de la competencia (de los 800 metros), que es el 28 de septiembre”, apuntó Guzmán.