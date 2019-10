Gurabo - El semifondista puertorriqueño Wesley Vázquez apareció esta semana como el sexto mejor corredor del mundo en los 800 metros según el más reciente ranking de la Federación Internacional de Asociaciones deAtletismo (IAAF) publicado el martes, lo que representa un ascenso de 20 posiciones en el escalafón.

Otro dato significativo de su rendimiento en el 2019, es que pasó de tener el registro número 100 de la campaña 2018 (1:46.47), al undécimo mejor de esta temporada, con 1:43.83, que fue su crono de las semifinales del Mundial en Catar.

Vázquez concluyó quinto en la final posteriormente, el pasado 1 de octubre, al cronometrar 1:44.48.

El orocoveño de 25 años se convirtió así en apenas el segundo puertorriqueño que participa en la final de un evento del Mundial de Atletismo, algo que solo había logrado hasta el momento el ponceño Javier Culson, excorredor de los 400 metros con vallas y quien conquistó sendas preseas de plata en dos ediciones.

Su demostración en Catar con el quinto lugar, le dio al semifondista 230 puntos, un factor importante a la hora de que los atletas se posicionen en el ranking.

De acuerdo al entrenador del atleta, el profesor Carlos Guzmán, para el ranking se toman en consideración no solo los registros de los corredores en sus distinas competencias, sino los puntos que otorga cada evento.

Así lo destacó durante la conferencia titulada “Equipo multidisciplinario en el deporte de alto rendimiento: Estudio de caso Wesley Vázquez” que se ofreció este jueves en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo. Allí, el equipo de trabajo del semifondista orocoveño resaltó al detalle toda la labor que se hizo con el atleta durante el 2019 para llevarlo a su más alto nivel y colocarlo entre los mejores del globo, cuando se compara su rendimiento de la temporada con la de años anteriores.

“Lo bueno es que ya estoy clasificado para las Olimpiadas. Ahora a entrenar tranquilo. Con la final del Mundial y el quinto lugar, croe que es más fácil poder estar en la Liga Diamante. Si no, era más difícil porque mi mánager tenía que buscar las carreras. Ahora es más fácil ya que estoy entre los primeros del mundo”, dijo Wesley a El Nuevo Día a su llegada a su Alma Máter para la conferencia.

Así el atleta evalúa lo que significa ese quinto lugar en el Mundial y la sexta posición en el ranking, ya que su expectativa es poder estar de manera permanente enla Liga Diamante y que esto contribuya a su preparación para las Olimpiadas de Tokio 2020.

Como ejemplo del ascenso de Vázquez, su entrenador mencionó durante su ponencia en la conferencia que en el 2018 el corredor registró un 1:46.47 como su mejor crono del año. Ese registro fue entonces el número 100 del mundo, pero su clasificación en el ranking fue más alta, vigesimosexta (26). Quiere decir que en total Vázquez mejoró 20 posiciones de la pasada campaña a la presente.

“Son una media de cinco eventos (en el año). Este Mundial le dio a Wesley 230 puntos llegando quinto. En otras ocasiones son 110 puntos”, expresó Guzmán para explicar el porqué del ascenso del boricua. “Es por la exposición y porque siguió mejorando las marcas, porque corrió dos veces 1:43, cinco veces 1:44. Y donde compitió, corrió contra los mejores”.

El ascenso de Wesley en un solo año fue tal, que Guzmán admitió que las expectativas iniciales del equipo de trabajo eran que llegara solo a las semifinales en Doha.

El equipo de trabajo que laboró junto a Carlos Guzmán en la preparación del atleta estuvo compuesto por el preparador físico Luis López, el quiropráctico Dr. Eldy Franceshi, la terapeuta atlética Daylín Chacón y la nutricionista Carmen Nevares.