Londres- El tenista Andy Murray recibió de manos del príncipe Charles el título de caballero 'sir' en una ceremonia celebrada en el Palacio de Buckingham.

Murray, que recientemente cumplió 32 años, ha sido merecedor el jueves de este reconocimiento por sus “servicios al tenis y a la caridad”.

La primera vez que se conoció que Murray recibiría este honor fue en diciembre de 2016 cuando la lista en la que se recogen estos títulos fue desvelada por la reina Elizabeth II.

Este viernes Clarence House, la oficina del príncipe de Gales, publicó una imagen en redes sociales del momento de la investidura de Murray.

Congratulations to Sir Andy Murray, who yesterday received a Knighthood from The Prince of Wales during an Investiture ceremony at Buckingham Palace. pic.twitter.com/BsyakyHI1U — Clarence House (@ClarenceHouse) May 17, 2019

“Estoy muy orgulloso de recibirlo. Es un gran día para pasarlo con mi familia, mi mujer y mis padres, que están aquí. Me hubiera gustado traer a mis hijos, pero creo que son un poco pequeños. Les enseñaré la medalla cuando llegue a casa”, señaló Murray en un comunicado.

El escocés se encuentra en estos momentos en la fase de rehabilitación de la operación de cadera a la que se sometió a principios de año, con el objetivo de volver a las pistas.