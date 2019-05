El tenismesista puertorriqueño Brian Afanador se adjudicó hoy la medalla de bronce en el Abierto de Serbia 2019, certamen que es parte de la serie Challenge de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés).

Afanador cayó derrotado hoy en la ronda semifinal contra el francés Abdel-Kader Salifou por 4-2. El boricua ganó los primeros dos sets, pero finalmente el francés se llevó el partido por marcador de 11-13, 9-11, 11-9, 12-10, 11-8 y 11-7. Salifou, un veterano de 29 años, eventualmente perdió la final ante el inglés Paul Drinkhall.

El revés, no obstante, no desluce lo que fue una brillante actuación de Afanador en Serbia, donde ganó cuatro partidos antes de caer en la semifinal.

Según detalló el propio Afanador en una publicación en su página de Facebook, el boricua es el primer jugador caribeño que logra una semifinal en un torneo Challenge o World Tour de la ITTF.

“Claro que hubiese preferido alzarme con el título, y para eso jugué. Aun así, me siento muy contento con mi desempeño y nivel de juego demostrado. Este jibarito seguirá aprendiendo y dando lo mejor”, escribió Afanador, de 22 años.