La pausa por lluvia en su duelo ante Anett Kontaveit no fue de beneficio para la tenista puertorriqueña Mónica Puig Marchán.

Tras tomar delantera ayer de 5-2 en el primer set y ver el partido suspendido por lluvia, Puig no pudo continuar con su buen juego en la madrugada de hoy y finalmente perdió en tres sets ante Kontaveit, de Estonia, por marcador de 2-6, 7-5 y 6-1 en la primera ronda del torneo internacional de Sídney.

El partido se alargó por dos horas y tres minutos, aunque en realidad se extendió por dos días debido al receso que causó el clima en Sídney.

Kontaveit, número 20 en el escalafón mundial, sumó siete aces contra tres de Puig, que entró al encuentro en la posición 53 del ranking.

Puig había entrado al cuadro principal como “lucky looser” (perdedora con suerte) luego que perdiera en la ronda preliminar, pero una lesiones abrieron espacios en la primera ronda.

Tras disputar sus primeros dos torneos del año, Puig tiene marca de 2-3. Sus dos victorias fueron ante la estadounidense Bethanie Mattek-Sands; primero en la primera ronda del ASB Classic en Nueva Zelanda y luego en el clasificatorio en Sídney.

Puig anunció en las redes sociales que ya se trasladó en Melbourne, donde el 14 de enero inicia el cuadro principal del Abierto Australiano, el primer grand slam de la temporada.

