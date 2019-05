Aunque Mónica Puig está certificada para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la participación de la tenista olímpica en la justa continental sigue en remojo debido a sus compromisos en el circuito de la Asociación de Tenis de Mujeres (WTA, por sus siglas en inglés).

“Sabemos que es delicada (su participación). Tiene unos eventos de suma importancia a nivel mundial. La partición es condicionada de Mónica. Si Mónica no iría, estaríamos retirando los cupos”, expresó Jaime Lamboy, director del Departamento de Alto Rendimiento (DAR).

La tenista Lauren Anzalota está certificada, pero su asistencia dependerá de la decisión de Puig pues individualmente la joven no cumple con los requisitos establecidos por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para los Juegos. Anzalota está pautada a jugar el torneo de dobles junto con Puig.

El tenis en Lima se jugará del 29 de julio al 4 de agosto. Para esa semana, se juegan los abiertos de Washington, D.C., Toronto y Cincinnati, eventos que sirven de preparación para el Abierto de Estados Unidos, que inicia el 26 de agosto.

La presidenta del Copur, Sara Rosario, informó que la semana pasada le envió una carta al representante de Puig para abogar sobre la importancia de la presencia de su presencia en lo que sería sus terceros Panamericanos.

“Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para que esté ahí. No lo han descartado y no me han dicho que no así que seguiremos en la lucha. Mónica es importante para la delegación y haremos lo que tengamos que hacer para persuadirla. Para este país, es importante verla en ese escenario y sabemos que para ella es importante también”, expresó Rosario.

Puig conquistó la medalla de plata en los Juegos de Guadalajara 2011, y bronce en los Panamericanos de Toronto 2015. Un primer lugar en Lima la clasificaría a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

“Si ella se mantiene en el ranking (de la WTA) como está no tendrá problemas en clasificar para Tokio”, indicó Rosario.

Hasta la fecha, Puig es la raqueta mundial número 61.

El Copur anunció el martes que certificó a 213 atletas para los Panamericanos. Al menos 48 continúan pendientes a certificación y cuatro no fueron recomendados. Para Lima, el organismo proyectó obtener entre 18 a 20 medallas.