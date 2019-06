París - El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer lograron el pase a octavos de final de Roland Garros por decimocuarta vez en su carrera, lo que les convierte en los tenistas que lo han logrado en más ocasiones en la historia.

Con su nuevo paso, superaron al estadounidense Budge Patty, que había estado 13 veces entre 1946 y 1958.

Mientras Federer se convirtió en el único octavofinalista por el momento que no ha perdido un set, Nadal se dejó el primero del año en el que aspira a sumar su duodécima Copa de los Mosqueteros.

Lo hizo ante el belga David Goffin, 29 del ránking, el día en el que se cumplían 10 años de la primera de sus dos únicas derrotas en el Grand Slam de tierra batida, la que le propinó en octavos de final de 2009 el sueco Robin Soderling.

Nadal, que acabó ganando 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3, achacó el set cedido a la calidad de su rival, al tiempo que se mostró muy satisfecho de su rendimiento durante la primera fase del partido: "es difícil hacerlo mejor".

"Pero hay que ser realistas, el nivel de los primeros 45 minutos es difícil de mantener. Es el máximo posible", agregó.

El belga sacó mejor y obligó a Nadal a defenderse, a perder la iniciativa que había mantenido hasta ese momento. Tras el accidente se mostró más agresivo y acabó por cerrar el partido.

Su siguiente rival será el argentino Juan Ignacio Londero, 78 del ránking, que en su primera incursión en un Grand Slam alcanzó los octavos tras derrotar al francés invitado por la organización Corentin Moutet por 2-6, 6-3, 6-4, 5-7 y 6-4.

Federer fue más expeditivo ante el noruego Casper Ruud, 63 del mundo a sus 20 años, que le llevó hasta un juego de desempate en el tercer set, 6-3, 6-1 y 7-6(8).

En su partido 400 en un Grand Slam, el suizo de 37 años y 305 días se convirtió en el octavofinalista más veterano en Roland Garros desde Nicola Pietrangeli en 1972 y en el más mayor en un Grand Slam desde Jimmy Connors en 1991.

Veinte años después de su primer partido en un grande, diez después de su único triunfo en Roland Garros, Federer se midió contra un Ruud cuyo nombre le sonaba solo porque su padre, el mejor noruego de todos los tiempos, disputaba el torneo el año de su debut.

"Cuando llegué aquí no sabía lo que me esperaría. Ahora sé cual es mi nivel. No sé dónde está mi tope, pero creo que puedo lograrlo en este torneo", dijo el helvético.

El suizo buscará un puesto en cuartos contra el argentino Leonardo Mayer, que venció en un épico duelo al francés Nicolas Mahut, 3-6, 7-6(3), 6-4 y 7-6(3), para clasificarse por vez primera para octavos de un grande.

El griego Stefanos Tsitsipas, sexto favorito, vio como su partido contra el serbio Filip Krajinovic quedaba inconcluso por falta de luz cuando empataban a cinco en el tercer set (7-5, 6-3, 5-5) después de que el serbio desperdiciara una ventaja de 5-2.

El japonés Kei Nishikori, séptimo favorito, sudó para vencer en cinco sets al serbio Laslo Djere, que desperdició una ventaja de 3-0 en el quinto, con dos servicios arrebatados al nipón, para acabar inclinándose por 6-4, 6-7(6), 6-3, 4-6 y 8-6.

Su rival será el francés Benoit Peire, que vio como el español Pablo Carreño se retiraba lesionado cuando iba dos set a uno arriba (6-2, 4-6 y 7-6(1)).

El cuadro femenino se quedó sin la número 2, la checa Karolina Pliskova, que tras caer contra la croata Petra Martic, 6-3 y 6-3, dijo adiós a toda opción de conquistar el número 1 del mundo, que ya tiene asegurado hasta el final de Roland Garros la japonesa Naomi Osaka.

Martic, que iguala así su resultado de 2017, no había perdido más que seis juegos en sus dos primeras rondas, y demostró que está en un gran estado de forma venciendo por un doble 6-3.

Ganadora este año del torneo de Estambul, la croata de 29 años y 31 del mundo, sumó su triunfo número 14 de la temporada sobre tierra batida, más que ninguna otra tenista, por delante de la holandesa Kiki Bertens y de la griega Maria Sakkari.