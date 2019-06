El tramo ancla hacia a los Juegos Panamericanos ya comenzó al faltar 50 días para la inauguración de esta justa regional en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el próximo 26 de julio.

Ya en la recta final, el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) ha adelantado la mayoría de los planes organizativos y deportivos de cara a la competencia continental, mientras mira con preocupación ciertos temas como los controles de dopaje a los atletas que representarán al país y las aportaciones económicas de parte del gobierno.

“Creo que estamos bastante adelantados. Las fechas de todas las actividades están planificadas”, apuntó la presidenta del Copur, Sara Rosario, en conversación con El Nuevo Día para hablar de la preparación para Lima.

“En términos de planes organizativos, estamos ahí. En los planes deportivos, todavía hay federaciones que tienen eventos importantes, también hay muchos campeonatos panamericanos y clasificatorios a los Juegos Olímpicos (de Tokio 2020). Asimismo, las federaciones están coordinando los campamentos de entrenamiento previo a llegar a Lima. Así que me siento bastante tranquila”, dijo la líder del Copur.

Sin pruebas de dopaje

Pero una de las situaciones que inquieta a Rosario es la falta de controles a los atletas por parte de las autoridades deportivas nacionales, en momentos en que la Organización Nacional Antidopaje (NADO, por sus siglas en inglés) no cuenta con un director ni con una estructura definida tras la renuncia del pasado presidente, Enrique Amy, en febrero.

La dirigente del Copur insistió que ellos no pueden convocar unas pruebas de dopaje, pues eso le corresponde a la NADO como organización independiente. Agregó que históricamente Amy era quien emplazaba a los atletas y realizaba los controles como el presidente de la agencia antidopaje del país. En cuanto a quién debe costear por las mismas, dijo que muchas de esas pruebas se pagaron con fondos de la Junta de Atletas a Tiempo Completo, adscrita al Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“Sería nefasto que no hubiera dopaje para esta ocasión, y sería la primera vez que la delegación de Puerto Rico asiste a unos juegos sin someterse a unas pruebas de dopaje”, puntualizó Rosario, quien entiende que este asunto debe atenderse con premura ante la cercanía del inicio de los Panamericanos.

A mediados de mayo, la secretaria del DRD, Adriana Sánchez-Parés, había indicado a El Nuevo Día que ya tenía identificado un candidato para sustituir a Amy, pero que debía esperar por una confirmación de la Organización Mundial Antidopaje. En los Panamericanos de Toronto 2015, hubo dos positivos entre los atletas de la delegación boricua.

Aportación económica

Por otro lado, Rosario reconoció que la aportación de $4 millones que le otorgó el gobierno en marzo de este año fue crucial para la preparación final de la delegación. La presidenta del Copur, sin embargo, desconoce si recibirán más dinero y espera hacer una gestión adicional con el gobierno para ver si es posible que pudiese llegar una aportación adicional.

“No ha habido ninguna novedad con relación a las aportaciones. Es importante señalar que esos fondos vienen de la Lotería, y la gente de la Lotería siempre ha expresado que los recaudos están ahí. El que el dinero no llegue, no necesariamente es porque los recaudos no están”, acotó.

La líder olímpica insistió en la necesidad de mayores aportaciones al deporte de alto rendimiento, pues eso redundaría en una mejor preparación para los atletas, un aumento en la cantidad de medallas y mayores oportunidades para clasificar a las Olimpiadas. Asimismo, admitió que se ha ceñido al presupuesto que tiene disponible.

“La preparación para Lima pudo haber sido mucho mejor de lo que ha sido. Por ejemplo, el equipo de sóftbol, que está número cuatro en el mundo, solicitó casi $200,000 en su preparación por la cantidad de giras y de paradas que tienen que hacer. Ellas van al Mundial, que es clasificatorio para Tokio (las Olimpiadas de Tokio 2020), y nosotros no hemos podido confirmarles la aportación completa porque no podemos invertir en un solo deporte de conjunto esa cantidad. Solo le consignamos una cantidad, pero no la que aspiraban”.

En cuanto a los esfuerzos para buscar fondos privados, compartió que contrario a lo que se hizo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla el pasado verano, no organizaron una campaña de recaudación de fondos. No obstante, dijo que continuamente reciben donativos del público y que próximamente podría anunciar la llegada de dos nuevos auspiciadores.

“En este país no hay nada sencillo en términos económicos porque la empresa privada tiene limitaciones económicas. Pero seguimos tocando puertas. En la medida que nuestros atletas sigan cosechando triunfos importantes para el país y que ese mensaje de que estamos abiertos a que nuevos patrocinadores lleguen, van a seguir llegando”, declaró.

Al hablar de la inversión que se ha realizado para Lima hasta este momento, estimó que la misma llega a unos $2.5 millones. Esto se une a la inversión para llevar la delegación a Lima, que suma unos $400,000. Rosario confirmó que el día de la presentación de la delegación entregará un informe sobre lo que se ha invertido.

Lo que está al día

En cuanto al estado de la delegación, Rosario recordó que el Departamento de Alto Rendimiento (DAR) ya certificó un primer grupo de 213 atletas que competirán en 90 eventos. El Comité Ejecutivo del Copur se reunirá el 12 de junio para mirar los deportes y atletas restantes. Rosario espera llevar a Lima una delegación muy parecida a la que acudió a los pasados Panamericanos de Toronto con unos 250 atletas.

En el grupo de deportes que resta por mirar, según expuso Rosario, está atletismo —que tendrá sus campeonatos nacionales este fin de semana—, levantamiento de pesas, remo, judo, natación, tiro y escopeta, y golf.

Rosario apuntó que también están a tiempo con otros detalles como con la compra de pasajes, que tienen el 85%. De la misma forma, ya adquirieron la vestimenta y los aditamentos de los atletas, así como los medicamentos que llevarán a Lima.

En cuanto a la calendarización de los eventos, aún están a la espera de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares les confirme cuándo sería el abanderamiento de la representación nacional. La presidenta del Copur informó que el pasado mes le escribió una misiva al primer ejecutivo para pedirle que considerara los días 13 o 14 de julio para ese evento.

El abanderado de la delegación será escogido en una reunión del pleno del Copur el 20 de junio.