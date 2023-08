Toronto- El primero del escalafón mundial Carlos Alcaraz salió airoso en su primer partido desde que se coronó en Wimbledon, al imponerse el miércoles 6-3, 7-6 (3) sobre Ben Shelton en el Abierto de Toronto.

Alcaraz, quien se prepara para defender su título del Abierto de Estados Unidos, estiró a 13 su racha de victorias, incluyendo su marcha al título en Queen’s y Wimbledon. El español de 20 años ha conquistado seis trofeos en este año.

“He tratado de jugar a mi nivel, pero no ha sido fácil”, dijo Alcaraz. “Él ha sido más agresivo que yo desde el comienzo hasta la última bola. He tratado de mantenerme sólido y de encontrar mi ritmo, y estoy realmente feliz de avanzar y de tener una oportunidad en la siguiente ronda. Este partido me ayudará a estar más concentrado en la siguiente fase, para poner mi juego en su lugar desde el comienzo del partido”.

En la tercera ronda, Alcaraz se medirá con Hubert Hurkacz (15o preclasificado), quien doblegó a Miomir Kecmanovic.

El segundo preclasificado Daniil Medvedev volvió a la competición en el Abierto de Toronto, con un triunfo por 6-2, 7-5 sobre Matteo Arnaldi.

Medvedev, quien ganó también en esta ciudad en 2021, disputó su primer duelo desde que cayó en las semifinales de Wimbledon.

“Me siento estupendo”, dijo Medvedev. “Lo pude haber hecho un poco mejor en el segundo set, pero al mismo tiempo me salvé de varios break points en dos o tres juegos, así que fue un partido bastante bueno. A partir de esto hay que mejorar”.

El ruso, tercero del ranking, ha ganado cinco cetros este año.

También en los dieciseisavos de final, Gael Monfils sorprendió al griego Stefanos Tsitsipas (4to), al doblegarlo por 6-4, 6-3.

“Yo sabía que Stef tenía mucha confianza”, dijo Monfils. “Él buscó sus tiros, yo traté de dejar los míos adentro, de golpear fuerte y de no permitir que él dictara el ritmo en los puntos. Creo que lo hice bien”.

Andy Murray, monarca en 2009, 2010 y 2015, avanzó con una victoria de 7-6 (2), 3-6. 7-5 sobre Max Purcell.

En un duelo entre italianos, Jannik Sinner (7mo) doblegó a Matteo Berrettini por 6-4, 6-3. Se medirá con Murray en la tercera ronda.

Taylor Fritz (8vo) superó a Ugo Humbert por 7-6 (7), 3-6, 6-3 y el canadiense Milos Raonic se impuso 6-4, 6-3 a Taro Daniel.