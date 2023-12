Unas conversaciones con el veterano entrenador de tenis y exjugador nacional Juan Ríos fueron suficientes para que el deportista Herminio Nieves Blasini quisiera recolectar la historia de los pioneros de este deporte en Puerto Rico.

La idea -que comenzó a cocinarse en las prácticas sabatinas de Nieves Blasini- ya es una realidad en el libro Raquetazos Mundialistas, que fue presentado el martes ante la presencia de algunos de sus protagonistas. De hecho, la publicación de 131 páginas y con un prólogo escrito por el veterano periodista José Sánchez Fournier recoge entrevistas con estos propulsores y cuenta con fotografías, recortes de periódicos y estadísticas.

Su intención es mostrarle a las nuevas generaciones las historias de los competidores que le dieron un gran nombre al país a nivel internacional y que muchas veces pasan desapercibidas o son desconocidas.

PUBLICIDAD

“Después que yo practicaba con Juan, me quedaba hablando con él de cosas históricas. De ahí realmente fue que salió la idea. Han pasado muchas cosas bonitas en este deporte y yo me daba cuenta que los más jóvenes no tienen idea de nada de esto”, señaló Nieves Blasini, quien fuera vicepresidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y apoderado de las Vaqueras de Bayamón en el voleibol superior femenino.

Nieves Blasini, quien también cuenta con experiencia administrativa en el boxeo y fue gerente de selecciones nacionales de voleibol, compartió con El Nuevo Día que en la publicación hay entrevistas con jugadores como Beatriz “Gigi” Fernández y Charlie Pasarell, ambos exaltados al Salón de la Fama del Tenis Internacional, en Newport, Rhode Island.

De igual forma, habló con Ríos, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Jamaica 1962 y entrenador de selecciones de equipos en series internacionales y Juegos Centroamericanos; Miguel Nido, que representó al país en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992; y Alberto “Tico” Carrero, campeón nacional en 1968 y 1974 y medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Juan 1966.

Portada del libro "Raquetazos Mundialistas", de Herminio Nieves Blasini. (Suministrada)

El autor reconoció que escribir este libro le enseñó que el éxito internacional que Puerto Rico obtuvo entre las décadas de 1960 a 1990 se debió “a que había buenos entrenadores” y al alto nivel que tenían los jugadores.

“El nivel de competencia era tanto, que fomentó que mejorara. Los atletas tenían role models. En una generación fue Charlie Pasarell, en otra fue Francis González, en otra generación fue Gigi Fernández, y eso se ha perdido”, apuntó Nieves Blasini.

PUBLICIDAD

“A Mónica Puig hay que decirle ‘usted y tenga’ con la medalla de oro (en las Olimpiadas de Río 2016), pero ella no se desarrolló en Puerto Rico. Los que menciono se desarrollaron aquí y crearon un ambiente de competencia en las canchas de Baldrich, en el Parque Central... Eso se ha perdido”, recalcó el ejecutivo de la industria de los seguros.

El libro tiene un costo de $20 y puede ser adquirido en las principales librerías del país y con el autor a través de su correo electrónico herminionieves@yahoo.com.