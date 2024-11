Rafael Nadal llora sin parar tras jugar el último partido de su carrera de 20 años en el tenis

“He tenido una gran familia que me ha apoyado en cada momento. Solo un niño que siguió sus sueños, trabajó lo más fuerte posible para estar aquí. Al final mucha gente trabaja, muchos lo intentan todos los días, pero yo soy uno de esos que ha tenido la suerte y la vida me ha dado la oportunidad de vivir estas oportunidades por el tenis. Quiero ser recordado como una buena persona y como un niño que siguió sus sueños y consiguió más de lo que había soñado” .

“Ha sido un día emotivo, puede que sea mi último individual, así me he sentido”, señaló. “Por supuesto que las emociones con el himno nacional por última vez han sido muy especiales. Un poco de sentimientos encontrados, lo ha hecho más difícil”.

Su revés no siempre tuvo el mismo efecto devastador: sus 10 golpes ganadores desde el fondo fueron apenas la mitad de los 19 de van de Zandschulp. Su juego de pies y velocidad estuvo lejos de ser el ideal, en cierta media responsables de sus 26 errores no forzados.

Nadal simplemente no pudo dar lo mejor de sí, sin importar cuántos cánticos de “¡Ra-fa!” o “¡España!” o “¡Sí, se puede!” resonaron en la arena.

“En este momento de mi carrera no me puedo quejar mucho”, manifestó Nadal. “Pero no ha salido bien”.