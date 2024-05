¿Su último baile en la arcilla? Rafael Nadal cae en la primera ronda del Abierto de Francia

El astro español ha indicado que 2024 podría ser su última temporada antes de retirarse, pero el sábado señaló que no estaba ciento por seguro de que no volvería a jugar en el Abierto de Francia. Y lo reiteró tras su derrota el lunes, apenas la cuarta en 116 partidos en el Grand Slam en superficie de arcilla.

Cuando acabó, en una manera decepcionante, con un Nadal que no estaba a su nivel habitual tras un martirio de año y medio con una lesión en la cadera y un desgarro abdominal, el campeón de 22 Slams agradeció al público en la pista Philippe Chatrier por “la increíble energía” que le dieron durante tres horas y cinco minutos de juego.

“Me cuesta hablar. No sé si será la última vez, no lo puedo decir al cien por cien”, dijo Nadal, cuyo hijo de año y medio de edad, Rafael, se sentó en el regazo de su madre en la grada. “No lo puedo asegurar. Pero si es la última vez, lo he disfrutado”.