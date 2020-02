Casi tres semanas después de lo previsto, la temporada 2020 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) se pondrá en marcha este miércoles con el atractivo del retorno al circuito de la exjugadora de la Selección Nacional, Aury Cruz —tras una ausencia de 11 campañas— y de la franquicia más ganadora en la historia del torneo, las Pinkin de Corozal.

La temporada, que constará de 24 juegos por equipo, también tendrá el regreso de las jugadoras refuerzos. La campaña 2020 le será dedicada a la otrora esquina de la Selección y de las desaparecidas Leonas de Ponce, Elaine López. Siete sextetos estarán en contienda, comenzando por las pentacampeonas Criollas de Caguas.

Naranjito, subcampeón de 2019, Toa Baja, Juncos, Mayagüez, Trujillo Alto y Corozal completan la matrícula de equipos.

Las Pinkin regresan como equipo de expansión de la mano de su apoderada, la ingeniera y exjugadora de Corozal, Lilibeth ‘Lily’ Rojas. No obstante, la franquicia existió en el pasado y de paso es la que ostenta el récord de más campeonatos en la liga femenina con 17.

Tras siete años de ausencia, Corozal volverá a tener equipo y la legendaria cancha Carmen Zoraida Figueroa será sede de uno de los dos partidos en calendario en la fecha inaugural este miércoles, cuando reciba la visita de las Indias de Mayagüez. Caguas, por su parte, estará en el coliseo Rafael Amalbert de las Valencianas de Juncos, ambos encuentros desde las 8:00 de la noche.

Las Criollas, que buscan su sexto campeonato en ristra, tienen al momento 14 en total, para ser la segunda franquicia más ganadora en la historia de la liga. Las Criollas estuvieron representadas este martes por la esquina y opuesto Karina Ocasio, durante la conferencia de prensa de la liga en que se ofrecieron detalles del torneo.

Ocasio, viene de obtener del título de Jugadora Más Valiosa por segundo año al hilo, además de guiar a su equipo al quinto campeonato en línea.

“Estoy bien contenta que este año va a haber más competencia. Me gusta que la liga sea más llamativa para las personas y cada equipo tenga dos refuerzos. Aunque por otro lado le quita un poco de tiempo de juego a las nenas que están subiendo en la liga, pero eso es ya determinación de los coaches de cómo administran el tiempo de juego. Porque aun habiendo dos refuerzos, la liga es bien atropellada para las jugadoras. Es bien importante cómo se administra el tiempo de descanso para las jugadoras para que la temporada sea de alto nivel y evitar lesiones”, manifestó Ocasio durante la conferencia de prensa.

“Me encanta de que esté el equipo de Corozal. Todo el mundo está contento de que por fin se haya dado la liga. Le damos las gracias a Lily (Rojas) por todo lo que pasó para que se diera el torneo. Si hubiera sido otra persona se hubiese quitado, mandaba a todo el mundo a la porra. Pero se mantuvo ahí porque tiene un compromiso y una visión. Estamos bien agradecidas por eso”.

Conflicto que amenazó el torneo

Ocasio se referió a la controversia suscitada entre la apoderada de las Pinkin y la liga, pues Rojas reclamaba el derecho de firmar jugadoras agentes libres previo a la celebración del sorteo. La liga determinó que no tenía tal derecho pero Rojas llevó el caso a la consideración del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico, que más tarde le dio la razón a la apoderada.

En un momento dado el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), Dr. César Trabanco determinó que las Pinkin no podrían jugar en el torneo 2020 y eso desató otra controversia, pero lo peor ocurrió cuando la junta de directores, conformada por los apoderados de equipo, decidió que no se celebraría temporada.

El anuncio cayó como un balde de agua fría a jugadoras y a la comunidad del voleibol, ya que además se produjo a poco más de un mes para el inicio de la campaña, que originalmente estaba pautado para el 24 de enero.

“Esperamos que sea una buena temporada y nos vemos en la final”, bromeó Karina, agradecida de que habrá torneo.

Explican el formato

A la conclusión del torneo regular, clasificarán los seis equipos de mejor récord. Al igual que en temporadas anteriores, serán divididos en dos grupos de tres conjuntos cada uno. En el grupo A jugarán el 1, 3 y 6, y en el B el 2, 4 y 5.

“Esta temporada del 2020, según pensamos, debe ser una de las mejores en los últimos años por varias razones. Primero porque el año pasado no tuvimos la participación de jugadoras refuerzos y pudimos ver el talento de muchas de nuestras nativas, que si no hubiese sido así, no las hubiéramos visto. Segundo, vuelven las Pinkin de Corozal. Yo vengo de un pueblo de baloncesto, que es San Germán, donde el baloncesto es religión. Y yo sé que en Corozal el voleibol es una religión”, expresó el director del torneo femenino y segundo vicepresidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), licenciado José “Picky” Servera. “Las Pinkin tienen esa mística que yo creo que nos hace falta”.

“Las refuerzos vuelven, y vienen dos por cada equipo. Pero de esa misma forma también hay jugadoras como Aury, que se reintegran a esta liga y que son refuerzos en otras ligas, con un historial que nadie se lo va a quitar. Al igual que Elaine son leyendas vivientes”, destacó Servera.

El director de torneo explicó además que al igual que en 2019, el primer y segundo equipos de la fase regular no se cruzarán en las primeras dos etapas de la postemporada.

“Si cruzan, es en la serie final”, agregó Servera recordando que en 2019 Naranjito y Caguas arribaron en las primeras dos posiciones y terminaron enfrentándose en la final por el campeonato. “La mayoría de la gente está de acuerdo con eso, para evitar que la verdadera final se dé en una semifinal”.

En otras palabras, que los primeros dos equipos jugarán en grupos distintos el ‘todos contra todos’ de cuartos de final. Y aunque a las semifinales adelantarán los mejores cuatro equipos (dos de cada grupo) de ese ‘round robin’, no necesariamente cruzará el primero del grupo A contra el segundo del B, si esto implicara un enfrentamiento entre el primero y el segundo de la serie regular.

A diferencia del pasado, las semifinales se jugarán a un máximo de cinco juegos, o el primero que gane tres. Y la final será a un máximo de siete.

Dedican temporada a Elaine López

“Estoy superagradecida por esta dedicatoria. Me tomó sorpresa. No me lo esperaba después de tantos años”, dijo López, quien se retiró en 2005 tras una carrera que comenzó en 1989 y durante la cual participó en los tres campeonatos consecutivos de las Leonas en la década de los 90.

López dijo que por sus compromisos como madre, esposa y empresaria ha estado desconectada del voleibol, y no estaba al día con la realidad de que las Leonas ya no tienen equipo.

En ese sentido, López, Jugadora Más Valiosa de 2000 en uniforme de las Chicas de San Juan, bromeó al decir que pensaba que la dedicatoria sería con las Leonas, hasta que le aclararon que es la LVSF la que le rendirá homenaje este miércoles en la inauguración oficial de la temporada en Corozal.

Por su lado, Aury Cruz, recordó cuando comenzó en 1998 su carrera con las Llaneras de Toa Baja, y recibió elogios de Elaine porque 22 años, a sus 38 de edad, todavía se encuentra activa jugando a un alto nivel.

Retorna Aury Cruz

“Lo que siempre he querido es estar saludable y regresar a donde empecé”, dijo la atacante en referencia a la liga superior, en la que llegó a la final y el campeonato en 1999 con las Llaneras. “Obviamente seguir dando el espectáculo y aportar a lo que necesite mi equipo”.

Cruz, en su regreso tras 11 temporadas fuera, verá acción con las Amazonas de Trujillo Alto, que comienzan su campaña el sábado, 15 de febrero recibiendo en el Coliseo Rubén Zayas Montañez a las Pinkin de Corozal, en uno de los tres partidos de la jornada.

“Ya son 16 años que no juego desde inicio de temporada. Había mencionado que me ha causado un poco de ansiedad, porque es una preparación diferente. Estoy como que volviendo a empezar desde cero. Estar en tu país y frente a tu familia y amistades que te vieron crecer, gente que nos has visto en tanto tiempo, pues me causa ansiedad”, admitió Aury por el deseo de querer lucir bien en su regreso.

“Pero también me causa alegría porque sé el trabajo que vengo a hacer. Vengo a disfrutar, y a continuar en lo que siempre he estado jugando. Incluso vengo a recordar viejos tiempos. Estaba preguntando las normas del torneo, si han cambiado desde 1998 a lo que es ahora el voleibol, con lo que ha crecido. Pero estoy supercontenta de haber tomado la decisión de quedarme en Puerto Rico y volver a jugar en la Liga de Voleibol Superior Femenino”.