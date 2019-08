Por segundo año seguido, los Changos de Naranjito fueron frenados en las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Masculino por (LVSM) por los Mets de Guaynabo.

Y para el dirigente Jamille Torres, la madurez fue la clave de los campeones defensores para sumar una nueva final en su dinastía.

“Nos falta crecer. Todo proyecto tiene su tiempo. Llevamos dos años de crecimiento. Nos ganó un equipo más maduro. Eso es todo”, expresó un decepcionado Torres tras el revés en tres sets en el sexto juego de la semifinal B, que terminó 4-2 a favor de los Mets.

“No fue por falta de personal. No fue porque se nos lastimó Juan Vázquez. Vázquez es una pieza que sabemos es irremplazable, pero para eso estaba Ulises (Maldonado) ahí. Simplemente, no queremos poner excusas. Nos faltó ejecutar en los momentos claves y en una que otra jugada. Eso te cuesta la serie”, agregó.

Los Changos terminaron la temporada regular segundos 14-6 para 39 puntos. Todo apuntaba a que tendrían una semifinal frente a los Mulos de Juncos, pero los Mets ganaron una apelación para subir al tercer encasillado y provocar la serie que tuvo etiqueta de final adelantada.

Aunque prefería el cruce con Juncos, Torres no se intimidó al enfrentar nuevamente a los Mets por el boleto a la final.

“Bajamos al segundo puesto por un error federativo, pero si no, hubiéramos jugado con el equipo que todo el mundo quería enfrentar. No es que no queríamos jugar con Guaynabo, jugábamos contra quién fuera. Pero creo que esas dos derrotas contra Maurice Torres en cancha nos sacaron fuera de ritmo. Eso solo pasa en la liga de Puerto Rico con un jugador de ese nivel. Juegan dos juegos y se va. Pero no es excusa porque ganamos uno sin él y perdimos dos. Creo que no ejecutamos cuando teníamos que ejecutar y la serie era tan pareja que cuando errabas dos o tres veces te costaba la serie”, indicó.

Maurice Torres salió de los Mets luego del tercer encuentro debido a que gestiona un visado para su participación en la liga profesional de Japón.

Pese a la eliminación, Torres se mostró optimista en medio de la derrota por el futuro de los Changos, máximos campeones de la LVSM y quienes no juegan en una final desde 2007. La integración en la temporada 2019 de jugadores probados en la liga como el acomodadorJuanmi Ruiz, el libero Pedro Cabrera, el central David Menéndez y la esquina Jackson Rivera, este último mediante un cambio a mediados de julio, hizo a los Changos uno más completo.