La estelar esquina y opuesto de la Selección Nacional y de las Criollas de Caguas, Karina Ocasio, fue escogida como la Jugadora Más Valiosa de la temporada 2019 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) según anunció este jueves el propio organismo a través de las redes sociales.

Ocasio, quien comenzó el año regresando a su posición original de esquina con la Selección, durante el repechaje que se jugó en la isla para la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, tenía previsto también con las Criollas jugar como esquina luego de años desempeñándose como opuesto, y la movida le rindió dividendos al punto de terminar cargando con el prestigioso galardón.

La veterana jugadora fue reconocida por la prensa deportiva, apoderados y dirigentes como merecedora del premio, al ser la principal voz ofensiva de las Criollas durante toda la campaña, especialmente mientras el equipo no contaba con todas sus piezas.

Ocasió, según el portal de internet de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), cargó con el premio al recibir 21 votos de primer lugar y concluir con 122 puntos.

“Ha sido una temporada de sacrificio, pero estoy contenta que reconozcan todos los sacrificios al otorgar este premio. Han sido muchos esfuerzos con la familia, en los entrenamientos, tratamiento, terapia y muchas cosas para lograr este reconocimiento”, dijo Ocasio al portal de la FPV.

La capitana de las Criollas fue la tercera mejor de la liga en anotaciones con 482 puntos, tercera en ataques con 396, séptima en bloqueos con 57 y cuarta en servicios directos con 29.

Con el premio se convierte en la primera jugadora en 25 años en la liga en repetir el título de Más Valiosa, indicó la FPV. Ocasio lo había ganado tan reciente como en 2017. La esquina, quien está en su decimonovena temporada en la LVSF, debutó en el 2000 con Guaynabo y cargó en esa campaña con el premio de Novata del Año.

“Este 'Más Valioso' me lo he disfrutado el doble porque ha sido una temporada difícil por la situación del equipo, he tenido que cuidarme el doble y trabajar más fuerte. Pero al recibir el premio se sabe que ha valido la pena el trabajo”, indicó Ocasio al conocer que fue escogida para el galardón.

Tan reciente como la noche de este miércoles encabezó a las Criollas en el primer triunfo de su serie semifinal B ante las Indias de Mayagüez, al anotar 19 puntos. La victoria de Caguas se dio con parciales de 25-15, 18-25, 25-17 y 25-17. La serie continúa este viernes.

Superóa Andrea Rangel, de las Changas

El segundo lugar en la votación fue para la opuesto de las Changas de Naranjito, Andrea Rangel con 65 puntos (siete votos de primer lugar). Rangel guió a las Changas al primer lugar de la tabla de posiciones de la temporada regular.

La también opuesto de las Valencianas de Juncos, Paulina Prieto terminó en el tercer lugar de las votaciones con 45 puntos (un voto de primer lugar). Otras jugadoras mencionadas fueron Kathia Sánchez de Mayagüez con 41 puntos (8), Wilmarie Rivera de Trujillo Alto con ocho puntos (1), Sarai Álvarez de Mayagüez con seis puntos (1) y Génesis Collazo de Toa Baja con cuatro tantos.