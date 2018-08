La Preselección de voleibol femenino comenzará mañana, lunes, sus entrenamientos en preparación para el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) que se llevará a cabo en Japón del 29 de septiembre al 20 de octubre, confirmó el nuevo entrenador nacional José Mieles.

La sesión de entrenamiento, que comenzará a las 6:30 p.m. en la cancha del Banco Popular bajo las nuevas oficinas de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) contará con la participación de 18 atletas, indicó Mieles.

Puerto Rico jugará la fase preliminar del Mundial en el Grupo D, junto con Brasil, Serbia, República Dominicana, Kazajistán y Kenia. Los mejores cuatro equipos adelantarán a la segunda ronda.

“Convocamos a las 14 jugadoras que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia (donde el equipo conquistó la medalla de bronce), y añadimos a cuatro voleibolistas”, sostuvo el veterano entrenador en entrevista con endi.com.

Las 18 jugadoras que batallarán por un puesto en el escogido final serán las colocadoras Raymariely Santos, Jennifer Nogueras y Natalia Valentín; las esquinas Daly Santana, Noami Santos Lamb, Pilar Marie Victoriá y Sofía Victoriá; la opuesto Shirley Ferrer; las centrales Jennifer Quesada, Neira Ortiz, Alba Hernández y Ana Sofía Jusino; y las líberos Shara Venegas y Valeria León.

También se unirán a los entrenamientos la esquina Stephanie Enright, la opuesto Karina Ocasio, la central Diana Reyes y la líbero Adriana Viñas Joy. Enright, Ocasio y Reyes jugaron en las Olimpiadas de 2016 en Río de Janeiro, Brasil; el trio de atletas no ha jugado con la Selección en lo que va del ciclo olímpico, pues Ocasio se recuperaba de una lesión, Reyes dio a luz y Enright había optado por no jugar este año.

“Para estas primeras prácticas vamos a tener mucho volumen técnico y nada táctico. Muchas repeticiones de servicio, recepción, bloqueo, defensa, acomodo, trabajar en todas las destrezas. Es la primera práctica, pero tampoco tenemos tiempo que perder. Esta semana va a ser de ajustes y de carga técnica y física”, enfatizó Mieles.

Las jugadoras que se encontraban en Puerto Rico comenzaron la preparación física la semana pasada, explicó Mieles, con sesiones corridas el miércoles, jueves y viernes.

“Las sesiones de entrenamiento doble se llevarán a cabo los lunes, miércoles, viernes y sábado con trabajo en el gimnasio por la mañana, aparte de las prácticas en cancha. Los martes, jueves y sábado se añadirán sesiones de destrezas técnicas”, dijo Mieles.

Además de los entrenamientos para las jugadoras, el cuerpo técnico ya comenzó el análisis de vídeo y estadísticas, tanto del sexteto boricua como de los rivales de primera ronda del Mundial.

“Ayer (sábado) me reuní con el cuerpo técnico y se les dieron todos los vídeos del equipo de los torneos del verano. Les pedí primero que trabajaran los juegos de nosotros para ver en dónde está el equipo, al igual que los juegos de Dominicana. También les solicité que, con sus contactos, consigan los juegos más recientes de Brasil, Serbia, Kazajistán y Kenia para ir trabajándolos”, puntualizó Mieles.

En cuanto a las reuniones que el nuevo técnico nacional tenía pendiente con las jugadoras, recalcó que fueron muy buenas y productivas.

“No he podido reunirme con todas, pues son 18 jugadoras, pero las que he celebrado han sido muy buenas. Ya me reuní con la mitad de las atletas y me dieron un panorama más claro para atender sus necesidades individuales, para abrir la comunicación y el diálogo. Les he presentado, individualmente, el plan de trabajo y las reuniones han sido muy productivas”, recalcó Mieles.