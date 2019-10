La Selección Nacional de República Dominicana, décima en el escalafón mundial de la Federación Internacional de Voleibol, será el rival de Puerto Rico el sábado en las semifinales del campeonato Norceca que se juega en el coliseo Roberto Clemente.

Las dominicanas avanzaron a las mejores cuatro del torneo tras vencer el viernes en tres parciales a Cuba. El jueves, las quisqueyanas cayeron 3-0 frente a Estados Unidos, que al igual que las boricuas, avanzaron directamente a las semifinales.

Puerto Rico, que descansó hoy, venció el jueves 3-0 a Canadá para obtener el liderato del Grupo A y, de paso, agenciarse uno de los boletos que ofrece el certamen para el Preolímpico de enero 2020.

Tras la victoria, el dirigente nacional José Mieles anticipó el duelo contra el país vecino.

“Es un equipo mundialista. Equipo alto, fuerte, que domina. No sé cuántas veces las hemos enfrentado sin obtener resultados. Espero que sea ahora”, dijo Mieles tras el triunfo ante Canadá.

"Al entrenador de Dominicana (Marcos Kwiek) le gusta mover mucho sus fichas. No usó a Brayelin Martínez en el juego contra Estados Unidos. No trajo a Prisila Rivera. Son jugadoras de muchos elementos sentimental que van a traer a juego. Creo que no presentó su equipo titular frente a Estados Unidos. Ante nosotros, lo hará. El alto, fuerte, con mucho dominio técnico en el bloqueo. No le podemos darle una segunda oportunidad", agregó.

Dominicana ya tiene su boleto ponchado al Preolímpico, conseguido el agosto pasado en el Campeonato Norceca de Colorado Springs.