La voleibolista puertorriqueña Jennifer Nogueras, una de varias jugadoras del patio que tuvieron que permanecer por Europa cuando la actividad deportiva alrededor del mundo se detuvo por la pandemia del coronavirus (COVID-19), ha aprovechado su tiempo libre forzoso para sacar a relucir sus dotes artísticos.

Mientras la clase artística, tanto de Puerto Rico como de otros países, ha utilizado las redes sociales para ofrecer recitales en línea desde la intimidad de su hogar, Nogueras al parecer se ‘contagió’ y ha publicado par de vídeos en los que aparece tocando su guitarra y cantando temas de dos figuras conocidas, en inglés y en español.

A falta de acción en la cancha donde pueda exhibir su talento atlético, la jugadora de las Criollas de Caguas en la Liga de Voleibol Superior Femenino ha demostrado sus dotes en otra ‘arena’: la de la música. Y en ambos vídeos ha lucido por su voz melodiosa.

El más reciente de ellos lo publicó este sábado en sus cuentas personales de Instagram y Twitter, interpretando el tema “Para siempre” de la cantautora puertorriqueña Kanny García.

Mas cuarentena...mas coversPara Siempre - Kanny García pic.twitter.com/bX9LnCcvcH — Jennifer Nogueras (@jns989) March 28, 2020

En su ‘post’ de Twitter, acompañó el vídeo con un corto mensaje: “Más cuarentena… más covers”, esto en obvia alusión a que tan solo hace dos días había publicado ya un primer vídeo interpretando la canción de otra artista.

Nogueras, quien juega en la liga griega (A1 Ethniki) para el club A.O. Thiras, con base en la isla de Thira en el archipiélago de Santorini, ha permanecido aislada en su apartamento pero no todo ha sido ocio pues según mostró también en su página de Facebook, continúa ejercitándose.

El primer vídeo de ella cantando lo subió el jueves, un cover de la canción The One that Got Away de Katy Perry. Ese vídeo lo acompañó con un corto mensaje que lee “La cuarentena me agarró haciendo ‘covers’”.

Antes de que explotara la pandemia, por Europa figuraba casi una veintena de jugadores puertorriqueños entre hombres y mujeres. A mediados de mes, Nogueras era una de 10 voleibolistas del patio que no habían podido regresar a la isla luego de que la mayoría de las ligas detuvieron sus torneos.

Pero al parecer a la jugadora no le ha ido del todo mal a pesar de que se encuentra lejos de su hogar. La propia jugadora compartió en una de sus páginas de las redes sociales un artículo de un portal de internet en Grecia en el que se destaca la labor que ha hecho la gerencia de su equipo para mantenerla a ella y otras jugadoras extranjeros brindándole alojamiento y cubriendo otras necesidades durante este periodo de aislamiento.