El resultado del partido de ayer, sábado, entre las Amazonas de Trujillo Alto y las Pinkin de Corozal de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) fue revertido a favor de las Pinkin luego que las Amazonas presuntamente utilizaran una jugadora que no estaba autorizada.

Así lo dio a conocer este domingo en la tarde el director de la LVSF, José “Picky” Servera, a través de un comunicado de prensa. En la declaración no se identifica el nombre de la atleta. Sin embargo, una fuente de El Nuevo Día informó que se trata de una refuerzo, la estadounidense Raquel Kulak.

La identidad de la deportista fue confirmada posteriormente por Lily Rojas, apoderada de Corozal, quien negó versiones que apuntaban a que la objeción fue levantada por su equipo.

“Fue la misma Federación (Federación Puertorriqueña de Voleibol) quien levantó la objeción. Esos son documentos que ellos manejan, así que yo no tenía conocimiento de que no tuviera sus documentos al día”, declaró Rojas, quien desconoce cuáles eran los documentos de Kulak que las Amazonas no han sometido.

Por su parte, Servera sólo indicó en el comunicado enviado que la deportista fue utilizada “sin los documentos requeridos”.

El Nuevo Día intentó conseguir una reacción de Servera para abundar sobre esta determinación pero la llamada no fue contestada.

En el partido, celebrado en el Coliseo Rubén Zayas Montañez, de Trujillo Alto, las Amazonas vencieron a las Pinkin en tres parciales (25-20, 25-19 y 25-21) para obtener su primera victoria de esta temporada. Kulak aportó 10 puntos en ese encuentro.