En la etapa final de su destacada carrera, Aury Cruz continuará su “gira de despedida” en una de las plazas más importantes en el voleibol puertorriqueño.

La veterana atacante, de 41 años, jugará en la venidera temporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) con las Changas de Naranjito, luego de concretarse un canje para salir de las Valencianas de Juncos sin la intención de colgar las zapatillas en un futuro cercano.

“Si supiera que mi cuerpo no pudiera aguantar esta carga no estuviera (jugando)”, confesó Cruz a El Nuevo Día.

“(El retiro) Puede estar en mi mente pero, sinceramente, no. El atleta empuja hasta que el cuerpo resista, como se dice. No importa la edad. Es como uno se sienta. A veces, nos enfocamos en la edad y no en el rendimiento. Para eso, hay una preparación para rendir en el torneo que uno esté jugando”, agregó.

Cruz pasó al quinteto de la montaña a cambio de la medio Paola Rojas y la esquina Legna Hernández. Es la primera vez que la destacada jugadora pudo dialogar con sextetos de la liga para un cambio al ser reserva de las Valencianas, franquicia que tiene raíces en Toa Baja.

Fue en el programa de las Llaneras que Cruz se formó en las categorías menores hasta su debut como profesional en el certamen a finales de los noventa, en plena adolescencia. Con Toa Baja, ganó campeonatos en 1998 y 2009.

Después de triunfar en las mejores ligas en el exterior, Cruz volvió a la LVSF en 2020 para jugar con Trujillo Alto, plaza donde se mudaron las Gigantes de Carolina, antes Llaneras. Las Amazonas luego se funcionaron con las Valencianas, por lo que Cruz pasó a militar con Juncos el año pasado.

“Fue la primera vez que pude dialogar con otras franquicias, con el permiso de Juncos. Fue cuando la decisión se da entre ambas franquicias (para pasar a Naranjito)”, expresó.

“Estoy supercontenta. Estaré cerca de mi hogar, de mi familia. La distancia es bien importante en la salud a la hora de trabajar. Vengo a hacer mi trabajo, a lo que el equipo me necesite. Vengo como si fuera cualquier otro equipo y liga en el exterior. Hay que venir a jugar y a trabajar. Soy un complemento en el equipo. Eso es bien importante. Sacar el máximo para seguir aportando en la liga”, declaró.

Cruz ya suma dos prácticas con las Changas, ahora dirigidas por una gloria del voleibol, el exjugador Luis “Feñito” Rodríguez.

“Lo bueno es que conozco a “Feño” como jugador y como mentor. Eso relajamos en la práctica ayer. Cuando Naranjito jugaba, ellos practicaban después de las Llaneras. Teníamos unas anécdotas. Cuando ellos terminaban, me decían a ver si podía meter diez balones en la malla de los hombres. Eso eran los retos. En la práctica, me lo recordó de nuevo. Por el momento, no puedo hacerlo, pero que me dé un mes más para prepararme. La diferencia de altura es bastante”, recordó Cruz entre risas.

“Tiene mucha experiencia y eso es algo positivo. Lo importante en un equipo es la comunicación con sus jugadoras para que pueda salir a flote. Lo que he visto, en los entrenamientos que he tenido, es que tiene algo positivo con este núcleo”, añadió.

Contrario a los Changos, máximos campeones en el Voleibol Superior Masculino con 24 campeonatos, las Changas no han podido alzar el título desde su fundación en 2010. Jugaron en las finales de 2019, despachadas por las Criollas de Caguas.

Para el torneo que comienza el 2 de febrero, Naranjito contará con el regreso de una de sus mejores jugadoras, la mexicana Andrea Rangel. Como refuerzo, contrataron a Taylor Sandbothe, a Lindsey Vander Weide y a la acomodadora de la NCAA, Saige Ka’aha’aina-Torres.

“Este año deben contar con las Changas… Me gusta por la localización, franquicia de pueblo y ambiente familiar. Me hace recordar lo que fue Toa Baja. Cuando existía Toa Baja, no había femenino en Naranjito. En toda la zona de la Plata, las Llaneras era lo más cercano. Muchos fanáticos de esos años me han escrito contentos por estar en esta franquicia para aprovechar y ver lo último de mi carrera. Esto no quiere decir que será mi última temporada”, recalcó la exjugadora estelar del Equipo Nacional.