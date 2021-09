A sus 39 años de edad, la exatacante de la Selección Nacional femenina de voleibol Aury Cruz no está lista para el retiro como jugadora activa en ligas profesionales. Y ahora que le llegó la oportunidad de una nueva faceta como coach asistente, no necesariamente lo ve como una señal de que es momento de colgar las tenis.

Cruz, quien volvió en 2020 a la Liga de Voleibol Superior Femenino, en la que debutó cuando tenía 16 años en 1998, todavía sigue jugando a un alto nivel y tras jugar esta pasada temporada de 2021 con las Valencianas de Juncos, fue reclutada por el dirigente de los Indios de Mayagüez de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), Ángel Pérez, para ser su asistente.

Y el inicio de la campaña, tanto para los Indios como para Aury en su nuevo rol, ha sido perfecto pues el equipo juega para balance de 3-0, líder de la liga hasta el momento.

“Ha sido bien positivo. Para mí, para Ángel y para el equipo también. El recibimiento de los muchachos hacia mí fue bien bueno, y me ha ayudado a ser más positiva para poder trabajar más libre. Poco a poco, mientras los días pasaban, iba mejorando”, contó Cruz sobre su experiencia en los primeros partidos en la línea de mando al lado de Pérez, excolocador de la Selección Nacional masculina.

Como asistente en la dirección, en apenas tres partidos, Aury reconoce que todavía no puede asumir que ya lo aprendió todo. De hecho, se ausentará unos días del equipo, pues antes de ser contratada por los Indios tenía un viaje de vacaciones programado, y al momento se encuentra fuera del país.

No obstante, Cruz sí puede hablar de la reacción que ha visto de los jugadores del sexteto mayagüezano, y de sus funciones principales como asistente técnica.

“Lo que los muchachos necesiten… el trabajo entre Ángel, el estadístico (José Figueroa) y yo se divide. Siempre estamos ayudándonos uno al otro. Y tratando, como uno dice, de disfrutarse esta aventura, porque no es fácil”, dijo vía telefónica. “Todavía estoy con esa mentalidad de jugar. Y hacer esa transición rápida para ser ‘assistant’, en la línea, era lo que me daba un poquito de miedo al principio. Pero todo ha fluido superbién”.

“Poco a poco… no tanto”, respondió cuando se le preguntó qué aprendizaje ha tenido, si alguno, en apenas tres juegos de los Indios. “Pero lo bueno es que he tenido ese ‘feedback’ de los muchachos. A veces les pregunto qué es lo que realmente necesitan escuchar. El equipo ha sido bien bueno. Me dicen que las cosas que les digo en el momento, es justo y correcto, en el momento que ellos necesitan escucharlo”.

Cruz explicó que parte de sus funciones principales son enfocarse en el rival de turno, previo a cada partido, y analizar entre otras cosas, cómo corre su defensiva, y cómo ejecutan el servicio. Toda la información que obtiene de su análisis del rival, es la que luego ella le pasa a los jugadores.

“Hablo mucho con los pasadores, que juegan mi misma posición. Y trabajamos (en el análisis del equipo rival) con sus tendencias. Y cuando estamos en las prácticas, pues trabajo con los pasadores”.

Cruz, quien regresará este mismo año a jugar en la novel liga estadounidense Athletes Unlimited, que se estrenó en 2020 y en la que la boricua incursionó con éxito, señaló que precisamente su duda con aceptar el reto de asistir como entrenadora en el Voleibol Superior tenía que ver con la incógnita de si podría hacer ambas cosas a la vez.

“En estos últimos años siempre he tenido acercamientos para dirigir… en la NCAA, y del mismo Fernando Morales”, dijo del también excolocador nacional que dirige el programa femenino de la Universidad de Evansville en Indiana. “Pero son decisiones para las que tendría que retirarme de jugar. Y como que lo tenía en la mente, pero no quería tomar la decisión. Todavía tengo la mentalidad de jugadora. Todavía puedo jugar. Pero después, con el acercamiento de Ángel, me dije ‘no estoy haciendo nada ahora mismo, estoy en Puerto Rico, y puedo hacer las dos cosas a la vez’”.

Cruz se refiere a que continúa entrenando con miras a regresar a la Athletes Unlimited y luego en 2022 volver a la LVSF con las Valencianas de Juncos.

“En verdad había que tomar el riesgo a ver si es verdad que me gusta o no”.