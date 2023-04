A sus 29 años, la central de la Selección Nacional Neira Ortiz no cree que haya alcanzado aún su mejor momento, pero su actuación en el Mundial 2022 el pasado otoño, y su dominio en la Liga de Voleibol Superior Femenino este año, demuestran que la jugadora de 6′5″ de estatura ya no está a la sombra de su afamado padre, José “Piculín” Ortiz.

Más bien, está escribiendo su propia historia, con un bagaje como voleibolista profesional que la ha llevado a jugar en diversas ligas del exterior en Alemania, Hungría, Rumania y Polonia, sumado a su largo historial con los equipos nacionales desde que era una adolescente.

Y aunque ella no considera que está en el pico de su carrera, es un hecho que la espigada voleibolista está experimentando el tiempo más importante de su carrera, independientemente de su opinión sobre el tema.

Sí, su preparación física y régimen alimenticio le permiten moverse mejor en la cancha como toda una atleta profesional. Pero no es necesariamente un aspecto de su físico, ni ninguna técnica la que le está permitiendo brincar más alto.

Es su renovada relación con su famoso padre, miembro del Salón de la Fama de la Federación de Baloncesto (FIBA) desde 2019 y una leyenda del Equipo Nacional de básquet, la que ha llevado a Neira a quitarse un peso de sus hombros como persona, y al mismo tiempo ha influenciado en su vida como deportista elite.

“Cuando era más joven, creo que quería eso”, respondió Ortiz en entrevista con El Nuevo Día, cuando se le preguntó si ha sido difícil desligarse de la figura de su padre en aras de que le reconozcan por su talento, y no por ser la hija de un famoso.

“Pero ahora, honestamente, no me importa. Porque hago esto porque me lo disfruto, porque me gusta. Porque tengo la bendición de viajar el mundo jugando un juego, pero nunca ha sido por ego… sí por orgullo patrio. Pero nunca ha sido por yo querer ser la mejor, o que yo quiero ser mejor que esto, o mejor que mi papá”.

“Creo que viene con la madurez. Estoy en un punto que si quieren compararme, o todavía mantenerse diciéndome ‘la Piculina’, o diciéndome que estoy bajo su sombra, o lo que sea, pues que lo digan”.

Fue lo que ocurrió con un aficionado el pasado año, cuando Ortiz publicó en Instagram un montaje de una foto suya al lado de una de su padre cuando vestía la camiseta del Equipo Nacional de baloncesto, y bajo las cuales escribió “Porque lo llevo en la sangre”.

“La Picu”, le escribió el fanático, quien luego añadió que la asociación de ella con su padre era inevitable. La respuesta de Neira fue en tono amistoso pero elocuente.

“La asociación ya va por apellido y lo mucho que nos parecemos. Yo estoy creando mi propio camino, siguiendo su luz pero nunca bajo su sombra”, escribió entonces la jugadora en la red social.

La central que cumplirá sus 30 años en julio, acaba de concluir la temporada regular de la LVSF con las líderes Cangrejeras de Santurce como la mejor bloqueadora entre las jugadoras del patio, y en general como la segunda en total de bloqueos en toda la liga, con 55.

Totalizó apenas uno menos que la líder Callie Schwarzenbach (56), de Manatí. Neira, en cambio, superó a la estadounidense en promedio de bloqueos por set, con una media de 1.06 en 52 parciales jugados, mientras Schwarzenbach registró 0.97. Solo la venezolana Alexandra Argüello (juega como nativa), de Naranjito, tuvo mejor promedio de bloqueos por set con 1.13, aunque su total fue de 54, uno menos que Ortiz.

“ En la etapa antes de sanar, todo era a la defensiva. Como que, ‘no quiero saber lo que tú me tengas que decir’, por ese coraje que uno guarda, por cosas que pasan en la vida. Pero gracias a Dios, durante el camino me di cuenta que para tener relaciones saludables en la vida, uno tiene que sanar muchas cosas. ” Neira Ortiz / sobre el antes y después de su relación con su padre Piculín Ortiz

Ese es un solo dato que valida el gran periodo que atraviesa en su carrera, cuando viene de ser reconocida tan reciente como en enero como la “Atleta Destacada del Año 2022″ en el voleibol, por el Comité Olímpico de Puerto Rico durante su premiación anual. Su padre le entregó dicho reconocimiento en la actividad. Esa distinción fue la ‘cherry’ sobre el pastel tras lucirse en el Mundial Polonia-Holanda 2022 como la segunda mejor bloqueadora durante las primeras dos rondas que jugaron las boricuas.

Neira fue pieza fundamental para las Cangrejeras terminar en la primera posición la campaña regular, lo que aseguraron el miércoles al derrotar 3-0 a las campeonas defensoras Pinkin de Corozal, en un juego en que la medio anotó 11 puntos, incluyendo cinco bloqueos.

Como si fuera poco, Neira totalizó 156 puntos para concluir entre las mejores 20 anotadoras (posición número 17) del torneo. El dato es significativo en una liga donde cada equipo tiene dos jugadoras refuerzos, que por lo general son las que cargan la ofensiva, y además porque en Santurce, Neira no es necesariamente la principal opción en el ataque. El dato refleja al mismo tiempo la efectividad de la central egresada en 2016 de la Universidad de Colorado (Buffaloes), sobre todo en su especialidad, los bloqueos.

"Soy una madre perruna", dice Neira con orgullo en referencia a sus mascotas Mauro y Aitana, dos perros rescatados de la calle. (VANESSA SERRA DIAZ)

Ahora, Neira y las Cangrejeras, al igual que Corozal, gozarán de un descanso por su pase directo a semifinales, mientras otros cuatro equipos disputan las series de cuartos de final.

Sobre su trayectoria, su relación con su padre Piculín Ortiz, quien al igual que ella hizo carrera en ligas del extranjero, la central conversó con El Nuevo Día en una mañana fuera de la cancha, acompañada de sus fieles mascotas, Mauro y Aitana, dos perritos que rescató de las calles.

¿Consideras que estás atravesando el mejor momento de tu carrera, por todo lo que has vivido en el último año?

—Pues yo pienso que no. Pienso que todavía me falta mucho que seguir mejorando en todos los aspectos: físico, mental en relación a los juegos. En relación a tener más experiencia. Pero hasta el momento me siento en una etapa de agradecimiento más que todo, porque veo los frutos de todo el trabajo durante los años. Pero no me conformo porque sé que puedo dar más y que puedo ser mejor.

Da la impresión que tu desarrollo ha sido a paso lento, aunque consistente. ¿Estás de acuerdo con esa percepción?

—Papi dice que soy una atleta ‘late bloomer’ (que tardó en florecer). Creo que durante toda mi vida, nunca sentí ningún tipo de presión de parte de mis padres, de parte de nadie… bueno que yo le prestara atención y que yo dijera, ‘Ay Dios mío, tengo que ser la mejor’. Creciendo, nunca sentí eso. Así que yo creo que me tomé mi tiempo para que el deporte verdaderamente me apasionara más que nada, más que verlo como una carrera. Aunque yo siempre sabía, y siempre decía, ‘Voy a ser una voleibolista profesional’. Pero no sabía cómo iba a hacerlo. Solamente tenía claro que iba a ser una atleta profesional. No me metía presión. Me he tomado mi tiempo. Y creo que es perfecto, porque, por ejemplo, muchas de las jugadoras que estuvieron conmigo en la universidad, que eran ‘All American’, que hicieron esto o hicieron lo otro, están retiradas. Ya ni siguen jugando. Y creo que yo, a la edad que tengo ahora, he llegado a una etapa de madurez, que quizás puedo disfrutar esto un poquitito más, que en las etapas anteriores de inmadurez, que uno se deja llevar por las emociones. Pero ahora sabiendo que todo está en mi control, pues creo que lo disfruto un poco más y lo hago con más conciencia.

Dijiste que tus padres nunca te pusieron presión en el deporte, pero imagino que la gente si te ponía presión por el hecho de ser hija de Piculín Ortiz.

—Yo me imagino que la gente ponía presión, pero como yo estaba en ‘lalalandia’. Por lo menos yo, no me enteraba. No me afectaba. Sí mi mamá me hace cuentos ahora, de cuando yo estaba empezando en clubes, que los papás de las nenas (compañeras y rivales) a veces pueden ser un poco crueles. Y hacían comentarios: ‘Ah, que si la nena de Piculín es una porquería’. Mi mamá se viraba y les decía, ‘tú tranquilo, que mi hija va a ser una de las mejores voleibolistas de Puerto Rico’. Gracias a Dios yo vivía en ‘lalalandia’.

Con 6'5" de estatura, Neira Ortiz fue la segunda mejor bloqueadora del pasado Mundial de voleibol en 2022, durante las primeras dos rondas del torneo en Holanda y Polonia. (VANESSA SERRA DIAZ)

¿Cuán significativo fue el apoyo de tu papá, o los consejos que te daba?

—Creo que desde pequeña papi me dejaba fluir. Mi mamá y mi abuela eran las que mayormente estaban, porque mis papás se divorciaron, y mi papá tenía sus cosas que hacer. Y las que estaban eran mi mamá y mi abuelita. Pero, desde que… (se aflige y pausa la conversación). Es que uno pasa por unas etapas de sanación, y desde que yo pude madurar, y escoger sanar ciertas cosas, pues ahí ya tengo más confianza con mi papá. Y desde ese entonces es que he podido pedirle consejos y escuchar lo que me tenga que decir, e internalizarlo. Porque en la etapa antes de sanar, todo era a la defensiva. Como que, ‘no quiero saber lo que tú me tengas que decir’, por ese coraje que uno guarda, por cosas que pasan en la vida. Pero gracias a Dios, durante el camino me di cuenta que para tener relaciones saludables en la vida, uno tiene que sanar muchas cosas y sanar las relaciones. Las relaciones básicas, ya sea con los padres, con los abuelos, con los tíos... Así que tomé la decisión de trabajar conmigo misma, de sanar muchas cosas. Y desde ese entonces, ¡claro que siempre estoy preguntándole cosas a papi! ¡Claro que si tengo una descarga, lo llamo a él, y nos reímos! Y él me dice que haga cosas. Pero papi era muy fuerte como jugador y yo soy fuerte, pero soy un poco… le bajo (la intensidad) porque yo soy nena. Y las nenas lo toman personal, y hay que tener cuidado con eso. Somos más emocionales. Pero desde ese punto, que yo decidí sanar las relaciones en mi vida y perdonar, y empezar con canvas en blanco, claro que sí; siempre estoy escuchando sus consejos.

Por el tiempo en que dices que entablaste una nueva relación con tu padre, alrededor de 2018 o 2019, ¿consideras que tu despunte en cancha ha sido justo después de ese proceso?

—Sí.

¿Quizás por el hecho de que te quitaste un peso de encima?

—Literalmente. Ahora brinco más alto, corro más rápido (ríe).

¿Cuán significativo fue entonces ese momento del reconocimiento del Copur en enero, cuando tu papá fue el que te llevó el premio a la tarima?

—No esperaba que él me fuera a dar el premio. Ni él tampoco se lo esperaba. Él estaba igual de sorprendido que yo. Pero fue un momento que, como yo lo veo, de atleta a atleta, fue bien especial. Y obviamente, de padre a hija. Y por la etapa que estamos viviendo ahora él y yo.

Neira es egresada de la Universidad de Colorado, donde jugó voleibol colegial entre 2011 y 2014. (VANESSA SERRA DIAZ)

Mencionaste durante la sesión de fotos, que no modelas. Siendo tan alta, y atleta, ¿por qué no has explorado ese campo como otros deportistas?

—Pues yo cogí creo que como un mes (clases) de modelaje. Porque mi mamá fue modelo (Andrenira “Nirita” Ruiz, Miss Puerto Rico 1981). Ella no quería que yo modelara. Y cuando yo lo intenté, pues lo intenté por cuestión de estar un poco más refinada. Respeto mucho las personas que escogen ejercer como modelos, porque no es fácil. Hay muchos sacrificios que hacer, pero no es para mí. A mí me gusta comer carne frita y mofongo. Y me gusta darme el gustito. Obviamente yo entreno y hago ejercicio, y quizás puedo darme esos gustitos.

En los eventos o viajes afuera, ¿el nombre de tu papá sale a relucir?

—Me pasó este año, porque con mi equipo en Polonia estábamos jugando una copa. Hay ciertas copas y campeonatos que se juegan en Europa entre liga y liga. Y nos tocó ir a Atenas. Y allí me pasó que me monté en un taxi, y el taxista sabía exactamente quién era papi. Donde más me gustó (la experiencia) fue en Grecia, porque allá la gente lo adora.

¿Pero te habló de él porque le dijiste que eres de Puerto Rico, o porque le mencionaste que eres su hija?

—Al principio no se lo iba a decir, pero al final terminé diciéndole, porque lo digo con mucho orgullo.