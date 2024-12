¡El campeonato se queda en el Pepino! Los Caribes conquistan su segundo cetro al hilo en la Liga de Voleibol Superior Masculino

“Venimos convencidos desde el primer punto. Sabíamos que no iba a ser una batalla fácil. Guaynabo tiene un tremendo equipo al que le tenemos mucho respeto, pero teníamos que salir convencidos y con la victoria en mente. En lo personal, este premio significa mucho para mí. Desde el 2021 he pasado por lesiones, he jugado lesionado en finales, pero gracias a Dios me dio la salud para poder jugar una final saludable y ayudar a mis compañeros a ganar este campeonato”, dijo, por su parte, Guzmán.