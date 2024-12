El voleibolista Gregory Torres honra la memoria de su padre, colocando su camiseta favorita en la mesa de anotaciones

“Siempre lo decía. La foto de perfil en su WhatsApp era un águila. En todas las redes tenía un águila metido. Siempre me llevo esa camiseta para los juegos. Cada vez que termino uno, la recojo de la mesa de anotaciones. Pienso en él y me pongo emocional rápido porque uno quisiera que esa persona estuviera aquí compartiendo con uno estos momentos”, agregó.

“He tenido mis altas y bajas. Eso no he tenido que ocultarlo”, compartió Torres, pausando entre palabras, con la memoria de su padre presente en su mente.