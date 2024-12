Estremecedor relato de Shara Venegas sobre cómo socorrió en la carretera a una joven accidentada, un mes y medio antes de que la asesinaran

Venegas, una de las 12 jugadoras del histórico equipo que consiguió la primera clasificación del voleibol puertorriqueño a unos Juegos Olímpicos y quien participó en la justa de Río 2016, se topó con Medina Colón en circunstancias que no quedan muy claras en el escrito de Venegas, pero al parecer se trató de un accidente de tránsito en el que terminó asistiendo a la joven.

Eventualmente Venegas se enteró que el hombre era precisamente un policía que estaba libre de servicio en ropa de civil y se había detenido a socorrer también a la joven. Cuando este se acercó de nuevo a donde estaba Venegas con la joven, le indicó que le habían informado vía telefónica que no llegaría asistencia pues casi a esa misma hora en otra zona había ocurrido un accidente fatal con otras personas y todo el personal disponible se dirigía hacia la otra escena a atender la emergencia.

“Nos montamos y nos dirigimos al hospital y a sala de emergencias de inmediato... Allí nos atendió una doctora con manos benditas y con un corazón enorme. Le curaron las heridas, le cogieron puntos en la cabeza y le atendieron todas las lesiones en su cuerpo. Me quedé con ella todo el tiempo. Mientras la doctora le cogía los puntos, nunca olvidaré cómo Nayeli apretaba mi mano, aunque no nos conocíamos pero compartíamos el mismo miedo: LAS AGUJAS”, escribió Venegas en parte de su relato.

“Finalmente le dieron de alta y todo salió bien. Salimos del hospital alrededor de las 11:00 p.m. Cuando llegué a casa, Nayeli me envió un mensaje hermoso agradeciendo todo lo que hice por ella. En su mensaje me repitió muchas veces que su mamá me agradecía por salvarle la vida a su hija, y créanme, fue de los mensajes más hermosos que se sintió leer”.