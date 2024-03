Fernando Morales deja la Selección Nacional de voleibol femenino para dirigir en Corea

“Cuando recibí la oferta me pasaron muchas cosas por la cabeza, como dejar la Selección de Puerto Rico, en la que he estado tanto tiempo como jugador y como coach; pero obviamente era una gran oportunidad como coach que me abrirá muchas puertas en mi carrera”, expresó Morales en un comunicado de prensa emitido por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).