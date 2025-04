Fernando Morales es el Dirigente del Año con las Mets de Guaynabo

El debut como dirigente de Fernando Morales en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) no solo fue prometedor, sino que dejó una marca imborrable en la historia del torneo.

En su primer año al mando de las Mets de Guaynabo , no solo llevó a su equipo a nuevos niveles de competitividad, sino que también conquistó el prestigioso reconocimiento como Dirigente del Año 2025 este lunes, anunció la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) en un comunicado.

“Estoy muy contento y honrado. En esta liga hay muchos coaches muy buenos, y especialmente este año, con la llegada de Juanchi (Figueroa) desde afuera, Carlitos, que ha ganado muchos campeonatos, y Ramón. Me siento honrado con este reconocimiento, pero el crédito es para el equipo, que ha jugado bien toda la temporada y confió plenamente en lo que el staff le propuso. Lo hicieron muy bien”, dijo Morales a la FPV.

“Se me ha hecho fácil porque tengo un staff que conozco bien. Jesús está conmigo en la selección, en Corea y en Evansville. Mariví, que es mi hermana, me brinda mucha confianza. Ellos me han facilitado el proceso, además del gran grupo de jugadoras que tenemos, que también han hecho el trabajo más sencillo. Como dije, el crédito es para ellas y el excelente cuerpo técnico”, destacó.