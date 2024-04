Final de la LVSF: Santurce no quiere dar tregua e irá por el campeonato en Manatí

“Ellas (Cangrejeras) son veteranas. Ya olieron sangre. Lo que pasó el año pasado, lo que pasó el año antipasado... Esta franquicia ha pasado por mucho. Están cerca del objetivo. No tenemos por qué darles un partido más... Mientras más rápido terminen, mejor para ellas. Un poco emotivo para nosotros estar cerca de la meta por Debora (Seilhamer). No sabemos qué va a pasar con ella, si se retira”, agregó Torres.

En la pasada temporada, Santurce perdió la final en cinco partidos contra las Pinkin de Corozal. La franquicia no participó en el torneo 2022 por una suspensión de un año otorgada por la Federación Puertorriqueña de Voleibol luego que el equipo no se presentara a la final del 2021 como protesta por no permitirle cambiar a la importada Destine Hooker, quien estaba embarazada.