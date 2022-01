En el 2014, los Changos de Naranjito, el equipo con más campeonatos en la historia de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), ni siquiera estaban activos en el torneo luego de que la administración, en aquel momento, se acogiera a una receso.

Fue algo surreal para la franquicia de mayor tradición en el voleibol puertorriqueño con 23 banderines, el último en 2007. Todo comenzó a cambiar en 2018 cuando Alexis Aponte entró como apoderado y trajo a un joven técnico, Jamille Torres, para intentar acabar con la sequía.

Cinco años después y en una final que tardó 46 días en finiquitarse debido a una nueva ola de contagios de COVID-19, los Changos regresaron a la gloria el miércoles al derrotar en tres parciales a los Caribes de San Sebastián en un séptimo y decisivo encuentro en la cancha Gelito Ortega. Aunque el último campeonato fue hace 14 años, Naranjito no asegura el título como local desde 1996.

PUBLICIDAD

La fiesta fue pequeña, pero en grande, al limitarse la capacidad de la instalación a unos 250 fanáticos debido a la orden ejecutiva emitida en respuesta al repunte del virus en la isla. A principios de diciembre, los aficionados de la montaña tuvieron la oportunidad de llenar la cancha, con 3,000 de capacidad, como en los tiempos de antaño.

Sin contener las lágrimas junto a su padre, Aponte resaltó el duro trabajo que tomó para regresar a los Changos su sitial en en el torneo.

“Nuestro trabajo fue bien difícil porque fue un proceso y yo no soy el mejor tipo para los proceso. La paciencia mía nunca ha sido la mejor del mundo”, admitió Aponte.

“La gente no entendía pero la realidad es que nosotros...los procesos son difíciles. Papa Dios nos tenía esto. Nos tardamos cinco años. No hay mejor voleibol que el de la montaña. Lo hemos trabajado, nos costó mucho, tiempo de familia. Esto no es ni mío. Esto es del pueblo de Naranjito”, agregó.

A su lado, Torres, bañado con agua helada luego de que sus jugadores le tiraran encima dos candungos, se sentía como un niño en Navidad al cumplir su sueño de ganar en su pueblo natal.

“Para mí es una bendición estar en esta cancha, ver gente llorando. Cumplí mi sueño. No todo el mundo crece para cumplir sus sueños y yo acabo de cumplir uno de los míos. Espectacular”, expresó.

Los Changos se recuperaron de una desventaja de 3-1 frente a los Caribes para volver a la cima del voleibol local. Remontar fue parte de la temática de Naranjito, que enfrentó un escenario similar en la semifinales al verse abajo 2-0 contra los Mets de Guaynabo para luego darle la vuelta a la serie. De igual forma, iniciaron la fase regular con récor de 0-2 antes de ganar ocho partido en fila.

PUBLICIDAD

Después de ganar un cuarto partido reasignado en Manatí el pasado 16 de diciembre, el COVID-19 hizo acto de presencia en ambos equipos y la serie se pospuso por un mes, reanudada finalmente el pasado lunes en San Sebastián. Naranjito se benefició del descanso al ganar el choque en tres sets en la carretera para luego repetir la dosis el miércoles con el título en juego.

Jackson Rivera finalizó con 16 puntos y fue premiado como el Jugador Más Valioso.

El dirigente Jamille Torres y el esquina Jackson Rivera se abrazan luego de ganar el campeonato de la LVSM con Naranjito. (David Villafañe Ramos)

“Cuando el año pasado me cambiaron a Naranjito, la pancarta que ves ahí (colgada en el techo de la Gelito con todos los años de los campeonatos de los Changos hasta 2007) no estaba y cuando la pusieron y la vi me dije “tenemos que enganchar uno más. Tenemos que subir el 24″, dijo el experimentado equina, quien suma su cuarto título en la liga.

“Esto es algo histórico. Es algo que va a estar en la memoria de mucha gente en este pueblo por mucho tiempo”, agregó.

Con el anhelado título a tres sets, hasta la Gelito llegó desde Arecibo el exjugador Víctor “Vitito” Rivera, quien fue parte de la dinastía de los Changos a finales de los noventas y principios de los 2000. Lucía el cabello teñido de rubio, un homenaje a los colores que utilizaba durante su tiempo de jugador.

Jackson Rivera levanta el campeonato del Voleibol Superior Masculino ganado por los Changos de Naranjito frente a los Caribes de San Sebastián. (David Villafañe Ramos)

“Es una alegría inmensa porque le devuelve al pueblo algo que hace tiempo no tenía. A la misma vez, sentí una tristeza gigantesca porque el pueblo no se lo pudo disfrutar como normalmente se los disfrutaba. Pero como dijo Luis Fernández: ‘yo me tengo que disfrutar lo que tengo cuando lo tengo’ porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Yo estaba practicando con mi equipo en Arecibo y tuve que venir para acá porque un séptimo juego no me lo iba a perder. Sentimientos encontrados porque es mi primer campeonato que me disfruto como fanático”, compartió “Vitito”.

PUBLICIDAD

La celebración apenas comenzaba para los Changos, pero Aponte se atrevió a decir que este título es el punto de partida para repetir más en los próximos años al expresar que mantendrá al núcleo completo, que incluye al central Ángel Rivera, Jugador Más Valioso del torneo.

“Vamos a seguir lográndolo poco a poco. Vamos a seguir trabajando duro. Tengo un capitán (Juan Miguel “Juanmi” Ruiz) con 40 años que puede jugar par de temporadas más. La bola es redonda. Queríamos primero ganar el campeonato y romper con la mala racha que atravesábamos. Somos campeones y le trajimos alegría al pueblo, que es lo más importante. Pero sí, vamos a seguir trabajando para que el equipo continué como uno de tradición”, indicó Aponte.

Ruiz, quien sumó su cuarto campeonato en la liga, todos con equipos distintos, no quiso adelantarse sobre su futuro como acomodador.

“Todos los campeonatos tienen su distinción pero ganarlo con la franquicia de mayor tradición, no puedo taparlo. Tomaré la decisión en el descanso. No quiero apresurarme. Lo hablaré con la familia y veré cómo me encuentro físicamente para tomar una decisión”, comentó.