Las Changas de Naranjito superaron el martes en cuatro parciales a las Sanjuaneras de la Capital en el inicio de la temporada 2021 del Voleibol Superior Femenino ante unos 1,100 fanáticos que se dieron cita a la cancha Gelito Ortega por primera vez tras un año y tres meses sin acción debido a la pandemia del COVID-19.

Los parciales fueron 23-25, 21-25, 25-19 y 25-22 a favor de las locales.

Siendo la primera liga profesional en Puerto Rico en comenzar su temporada con aficionados en las gradas, la energía fue palpable en la instalación deportivas a favor de las subcampeonas del torneo 2019 a pesar de que no tuvieron en cancha a la atacante estelar, la mexicana Andrea Rangel, por problemas con su visado de trabajo.

La jugadora espera estar en cancha durante los partidos del fin de semana.

“Es un poco frustrante porque estamos inaugurando en nuestra cancha y frente a nuestro pueblo pero son cosas que no estaban en mi alcance. No puedo hacer nada, no fue culpa mía ni del club. Tenemos que ser pacientes y que se resuelva lo más pronto posible para estar en cancha”, declaró Rangel antes del partido.

Por el resultado del encuentro, las Changas no extrañaron mucho a una de sus principales anotadoras. Naomi Santos-Lamb lideró a Naranjito con 17 puntos, seguido por 14 de la central Paola Rojas, más 11 de la refuerzo hawaiana Kalei Mau y Legna Hernández, cada una, y otros 10 de la importada Alison Bastianelli. Jaimenson Lee tuvo 24 asistencias y Okiana Valle 17 defensas.

Quizás hambrientas de competencia por tanto tiempo fuera de una cancha en la isla, ambos sextetos se fueron de tú a tú en el primer parcial. Las Changas se llevaron el primero con un quileo de Santos-Lamb para hacer rugir la Gelito Ortega que, a pesar de la asistencia limitada, se sentía como casa llena. Incluso, hubo un voleo en la primera parte para definir un punto que duró más de un minuto y puso a los presentes al borde de los asientos.

Las Sanjuaneras respondieron en el segundo parcial con un avance de 8-1. Incluso, las locales se llevaron una tarjeta amarilla ante la discusión de una jugada. Tras recuperar la compostura, Naranjito logró una remontada para tomar el control y ponerse 2-0 en el choque.

Desteny Hooker, refuerzo de las Sanjuaneras, se eleva para pasar el balón por encima de la malla contra las Changas. (David Villafane/Staff)

En el tercer set, las Capitalinas pudieron cerrarlo para extender a cuatro el desafío. Sim embargo, no pudieron hacer más ante unas locales motivadas por la presencia de sus seguidores. Santos-Lamb cerró el desafío con otro de sus 16 ataques.

Por las Sanjuaneras, haciendo su debut en la liga luego de mudarse de Toa Baja, Destine Hooker fue la mejor con 17 puntos en 17 ataques. Giovanna Milena la siguió con 12 y Shirley Florián con 10, mientras que la capitana Natalia Valentín tuvo 23 asistencias y la veterana libero Deborah Seilhamer consiguió 14 defensas.

En otro partido de la noche, las campeonas defensoras Criollas de Caguas acabaron en tres sets (16-25, 20-25 y 16-25) frente a las Grises de Humacao en la cancha Emilio Huyke.

Stephanie Enright fue la mejor anotadora de las Criollas con 12 puntos. Por las Grises, Symmone Abbot registró 10 unidades.