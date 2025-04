“El año anterior (2021) en Ponce ‘mató’ y con nosotros no las tuvo todas consigo al año siguiente. Ese año no le fue bien. Piensa que, tal vez, nos debe una”.

Una hecho es el que Bell estará lista para jugar, pero no está definido si Núñez la utilizará de titular.

“Todavía no he decidido. El que me conoce sabe que soy de las que se han fajado... tengo que ver qué sucede en el entrenamiento. Hemos ganado 18 partidos (temporada regular) y ha sido con las nativas. Tengo que ver a la larga qué termino haciendo”, dijo.