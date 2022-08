Las Criollas de Caguas no han llegado al extremo de la desesperación, pero es entendible que sientan urgencia. Las Pinkin de Corozal de igual forma, tienen un estado de alerta que puede resultar irónico cuando están dominando 2-0 la serie final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), y están a solo dos triunfos de regresar al trono tras una larga espera de 12 años.

Pero hoy, miércoles, a las 8:00 p.m., cuando se reanude la serie final en el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse, cancha local temporera de las hexacampeonas Criollas, Corozal saldrá con la actitud de quien está contra la pared en lugar de gozar de una ventaja de 2-0, según dijo su dirigente, Ángel Pérez.

“Definitivo. Para nosotros, el próximo partido lo vamos a tomar como todos, como uno más, sin mirar que estemos arriba 2-0 en la serie. Hemos tratado de predicar de que no importa lo que haya pasado antes, siempre es importante lo que va a pasar próximo”, dijo en entrevista con El Nuevo Día Pérez, el exacomodador de la Selección Nacional masculina y exjugador de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Las Pinkin, que llegaron a la final luego de dividir honores 2-2 con Caguas durante la temporada regular, y, de paso, ser el único equipo que le ganó dos veces a las Criollas en esa etapa, acaban de llevarse los primeros dos partidos de la serie de campeonato y lo que más sorprende es que lo hayan hecho sin dejar que sus rivales ganen un solo set.

Tras un parcial de inicio de la final que guerrearon ambos sextetos hasta cerrar 29-27 en favor de Corozal, las Pinkin tuvieron otro set tan convincente o más que ese: un 25-15 al cierre del primer encuentro el sábado. Dos noches después defendieron la Cancha Carmen Zoraida Figueroa de la misma manera, en tres sets (25-18, 25-19 y 28-26), para colocarse a mitad de camino en ruta a lo que sería su campeonato número 18 en la historia, ampliando su liderato en la liga.

El partido que le sigue al de este miércoles, el cuarto, será en la Carmen Zoraida Figueroa nuevamente el viernes. Un quinto, de ser necesario, será el domingo.

Las Pinkin buscan el campeonato número 18 en la historia de la franquicia. (Suministrada)

Pérez, quien se estrenó como dirigente hace dos años precisamente con este grupo de las Pinkin, antes de que la pandemia abortara la temporada de 2020, aseguró que no darán nada por sentado pues antes en la temporada pagaron el precio de perder partidos luego de tener ventajas. Es algo que no puede permitirse que les ocurra a sus jugadoras en una serie. Y menos en la final.

“Durante el año muchas veces nos hicieron remontadas después de estar al frente, y perdíamos los parciales o incluso algunos juegos. En otras pudimos aprender a mantener esa ventaja, y ahora, en ambas series (incluyendo la semifinal ante Manatí) hemos tenido la oportunidad de poner todo eso en práctica, y ha dado resultado. Hempos podido mantener la paciencia y buscar soluciones en conjunto. Ahí ha estado la clave en los parciales cerrados”.

Pérez y sus Pinkin están conscientes que contra un rival como Caguas, con seis campeonatos en ristra y la segunda franquicia más ganadora de la LVSF con 14 cetros, no hay espacio para confiarse.

“Lo vemos como si estuviéramos abajo en la serie. Sabemos la clase de equipo que hay al otro lado. Lo que han logrado es por mérito propio, y lo que han logrado, son esas jugadoras que están ahí; no otras”, reconoció Pérez de Criollas como Karina Ocasio, Jennifer Nogueras, Stephanie Enright y Shara Venegas, entre otras jugadoras pilares de Caguas.

El técnico no se siente en la posición de decir que ganar un parcial como el 29-27 en el primer juego de la serie haya sido decisivo hasta ahora por el carácter demostrado por las Pinkin ante unas veteranas y eternas ganadoras de la LVSF en los últimos años, las Criollas. Pero sí está claro de qué efecto tuvo para bien de su equipo.

“Lo que sí es que a nosotros nos dio la confianza de creer que podemos competir en ese escenario”, dijo, aclarando que no cree que las Criollas estén desesperadas por estar abajo 2-0.

“No lo podemos dejar para muy tarde”

En entrevista por separado coincidió su contraparte dirigente de las Criollas, Juan Carlos Núñez, quien tiene a su haber un arsenal de campeonatos en la LVSF como técnico con 10, siete de ellos con Caguas.

“Sabemos el equipo que enfrentamos. Desespero no hay, pero no lo podemos dejar (la reacción) para muy tarde. Tenemos que ir para el juego de mañana (miércoles) con un sentido más de responsabilidad en la ejecución, porque nosotros no hemos ejecutado. Ah, ¿que la mala ejecución viene de cosas que está haciendo bien Corozal? Pues seguro que sí”, reconoció Núñez. “Pero creo que podemos hacerlo mejor porque sé el equipo que tengo. Si no lo tuviera, tenía que decirte, ‘está cuesta arriba (ganarle a Corozal), está difícil”.

Diana Reyes, parte del elenco de las Criollas. (Suministrada)

Para Núñez, quien confía en esa reacción de las Criollas para poner la serie 2-1, los dos partidos iniciales en la final han sido muy distintos aunque ambos haya terminado de la misma manera, con un 3-0 para Corozal.

“En uno (las Pinkin) reciben bien y ofensivamente se ven bien. En el otro, no reciben muy bien pero terminaron siendo sólidas en la malla, bloqueando esos 20 balones”, dijo el piloto cagüeño sobre Corozal. “Mi grupo hizo muchos errores en el primer juego, bajó la cantidad en el segundo y logramos servirle mejor. Ofensivamente, pues no lucí a la altura. Nuestro equipo se ha acostumbrado a estar en situaciones de tener varias jugadoras en doble dígito (de puntos) y que todas puedan participar, siempre con ofensiva bien variada. Pero no se ha visto eso en estos dos juegos de la serie”, agregó Núñez, quien sin embargo está confiado de que lo mejor de Caguas está por venir.

“Todavía no hemos tirado lo que este equipo puede ser capaz de hacer”.