Las Valencianas “importan” a Juanchi Figueroa ante la renuncia de su dirigente

“Me dijo que estaba frustrado con el equipo, que ya se habían hecho cambios de jugadoras y que el equipo no le respondía. Le dije que lo hablaríamos y el otro día me llamó y me dijo que no iba más, que él pensaba que lo que hacía falta era un cambio de cuerpo técnico. No mucha gente tiene ese desprendimiento”, detalló Alemán.