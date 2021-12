Naranjito - Los Caribes de San Sebastián volvieron a asaltar el nido el jueves al derrotar en cuatro sets a los Changos en el tercer juego de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) en la empaquetada cancha Gelito Ortega en un partido empañado por las hostilidades de los fanáticos contra los árbitros.

San Sebastián tomó ventaja de 2-1 en la serie de campeonato y buscará ganar como local por primera vez el sábado en el coliseo Félix Méndez Acevedo de Lares para poner a los Changos, en su primera final en 14 años, en jaque en el cuarto compromiso.

Los Caribes ganaron el primer partido de la final el domingo pasado en cinco parciales en la carretera.

“Es bien importante pero no hacemos nada si no defendemos la cancha en el próximo juego”, reaccionó Ramón “Mochito” Hernández, técnico de San Sebastián.

Los visitantes silenciaron por un momento la fanaticada local al llevarse el primer parcial 25-19. Steven Morales comenzó el partido en sustitución de Pedro “Puchi” Rosario y tuvo un impacto de inmediato con siete puntos. Los Caribe aprovecharon los cuatro errores en saque de los locales, más cuatro bloqueos, para dar el golpe inicial.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la tónica cambió de inmediato en el segundo set. Los Changos se fueron en escapada 16-6, apoyados por los ataques de Jugador Más Valioso del torneo, el central Angel Rivera, y Juan Vázquez. El nido quería estallar de la emoción ante la seguidilla de los pájaros negros, con los mismos jugadores alentando a los aficionados a hacer ruido punto tras puntos, en especial Jackson Rivera. Naranjito terminó llevándose el parcial de forma abrumadora 25-14.

Naranjito extendió su gran momento en el tercer periodo con una actuación similar, arriba 16-8 en el segundo tiempo técnico sin imaginar lo que le espera. Abajo 22-15, los Caribes no perdieron la compostura aunque parecía que iban a entregar el set y remontaron de forma espectacular para llevarse el parcial 25-23 con parte del banco en el tabloncillo, la reaparición de Morales, un eficaz bloqueo y el saque de Nesty Solivan, sorprendiendo a los propios Changos y los presentes.

“No estábamos jugando bien. Hablé con ellos y saben que estamos en una final. Tenemos que rendir. Si hay un jugador que no está rindiendo, saben que voy a buscar las alternativas necesarios para poder jugar mejor. Fue una reacción excelente y en una final necesitamos la aportación de todos y lo demostramos. Los 15 jugadores lo hicieron de una manera u otra”, indicó Hernández.

San Sebastián volvió a ser el agresor en el cuarto set, con los Changos al acecho en intento de evitar otra decepción en su cancha local en esta final. La pizarra marcaba 12-6 a favor Caribes para la alegría del pequeño grupo de pepinianos y pepinianas que hicieron el viaje a la montaña.

PUBLICIDAD

Con el set 19-16, el acomodador de Naranjito Juan Miguel “Juanmi” Ruiz completa un saque cuando un árbitro en el piso detuvo la acción para conceder un tiempo de los Caribes, provocando la furia de los jugadores de los Changos, quienes discutieron por minutos con el oficial principal alegando que la bola estaba viva.

Naranjito no se desesperó y pudo acercarse 24-23 en un choque de alta tensión, con ambos bandos discutiendo entre sí con la malla de por medio. Dos bloqueos de Angel Rivera les dieron la ventaja a los locales 25-24 para hacer estallar los tímpanos en la Gelito Ortega. La algarabía fue efímera. Un saque falido de Ruiz y un saque cantado en la esquina de Solivan sentenciaron a los locales 29-27.

Los fanáticos no aprobaron la decisión final y atacaron a los oficiales con proyectiles de vasos de cerveza para ser escoltados por la policía hasta el camerino, empañado un gran partido presentado por los jugadores en tabloncillo.

“Fue un juego super cerrado y muchas variantes por ambos equipos. Me parece que está reviviendo el voleibol masculino en Puerto Rico, pero tenemos que cuidarlo y atesorarlo. Mi llamado es que disfrutemos los partidos por el bien del deporte”, opinó Hernández sobre el incidente.

El dirigente de los Changos Jamille Torres, en cambio, respondió molesto por las decisiones arbitrales tomadas en el cuarto set.

“Yo quiero que me multe la Federación. Es el arbitraje más malo que yo he visto en mi vida fue la noche de hoy, y lo puedes poner así mismo. No tienen el control del partido. No perdimos por eso. Nos relajamos en el tercer parcial y nos los sacaron. Después de eso, dos jugadas controversiales. Moncho pidió tiempo con la bola pasando por la malla y ahí el árbitro no lo escuchó. Es culpa de nosotros. Es culpa mía y de mi equipo. Nos relajamos y perdimos el juego”, soltó Torres.

PUBLICIDAD

Gianluca Grasso finalizó con 17 puntos y Morales con 16 por los Caribes. Arturo Iglesias consiguió 18 asistencias y fue ayudado por Yadiel Nadal con 11.

Por los Changos, Jackson Rivera lideró con 19 puntos, seguido por Vázquez con 15. Ruiz culminó con 33 asistencias.