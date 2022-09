Los Mets le propinaron la segunda derrota a los campeones nacionales Changos de Naranjito esta noche en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo, en cinco parciales.

El partido, el tercero del torneo 2022 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) tras la pausa por el huracán Fiona, terminó con pizarra de 25-20, 28-26, 20-25, 21-25 y 15-13.

Los Mets dominaron de principio a fin el primer set con Jorge Mencía cargando la ofensiva con siete puntos en ese periodo para ganar 25-20.

Luis Vega y los Changos regresaron a cancha con el hambre de llevarse ese set y consiguieron dar la pelea punto a punto. Tras una lucha intensa los campeones tomaron ventaja 21-19 y luego 22-20. Un error en el servicio de Kevin Rodríguez le dio el set point a Naranjito, pero Guaynabo le entregó el balón y la responsabilidad a Mencía, quien con dos remates consecutivos viró a pizarra, 25-24.

Luis Candelario empató, y Ramón Burgos volvió a darle la delantera a los Mets, 26-25. Jorge “Titón” López lo igualó a 26-26. Fue entonces que Christian Encarnación le dio el set point a Guaynabo (27-26) y un error en el remate Luis Candelario fuera de las líneas le dio el triunfo a los Mets en el segundo parcial, 28-26.

Los Changos, que terminaron discutiendo la última jugada, pero no pudieron pedir Challenge porque ya lo habían utilizado en el parcial, salieron en el tercer parcial dispuestos a extender el partido.

Una racha de cuatro puntos al hilo de Naranjito colocó el marcador a su favor, 20-17; y aunque Guaynabo intentó alcanzar al sexteto campeón fue imposible. Otro rally de cuatro puntos selló el set para los Changos, 25-20.

El sexteto campeón demostró su orgullo en el cuarto parcial y desde el silbato inicial no miraron atrás. En los momentos en que Guaynabo -que no contó con Mencía- amenazaba, Naranjito pudo detener el avance para ganar, 25-21, y provocar un quinto set.

Jean Carlos Ortiz fue el dueño y señor del quinto parcial con seis puntos en este periodo para darle la victoria a Guaynabo, 15-13, y el triunfo del encuentro sobre Naranjito.

“Desde pequeño siempre he practicado pegarle al balón. Me la dejaron ahí y no perdí tiempo”, fue la primera reacción del colocador Kevin Rodríguez, quien remató para darle el match point a Guaynabo.

“Sabemos que Naranjito es un equipo con profundidad, que tiene buenos jugadores y es campeón. Salimos a jugar punto a punto, y logramos mantener la calma para salir con la victoria; esa fue la clave”, añadió Rodríguez, quien realizó 39 asistencias, 13 defensas, y cuatro puntos, en su primer partido con los Mets en la LVSM.

Además de Rodríguez, el mejor anotador por Guaynabo fue Jorge Mencía con 18 puntos en los tres parciales que jugó. Juan Carlos Ribas y Christian Encarnación consiguieron 15 cada uno, Jean Carlos Ortiz y Juan Carlos Ribas con 12 puntos cada uno.

Kevin Rodríguez con 30 asistencias, pases y dos puntos.

Los Changos tuvieron a Luis Vega como su mejor jugador a la ofensiva con 19 puntos, Jackson Rivera consiguió 14, Enrique Escalante con 12 puntos, y 10 de Jorge “Titón López.

La acción continúa mañana, jueves, 29 de septiembre cuando los Indios de Mayagüez visiten a los Plataneros en su regreso al voleibol superior masculino. El partido será a las 8:00 p.m. en la Cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal.

Todos los partidos de la LVSM son transmitidos en vivo por Island Hub en su app y en la página web www.myislandhub.com.