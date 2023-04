Desde que en 2010 culminó su etapa colegial con la Universidad Internacional de Florida (FIU), Natalia Valentín se abrió paso a una destacada carrera profesional –brillando en Puerto Rico– y llevando su talento a ligas extranjeras como las de Azerbaiyán, Francia, Polonia, Italia y Estados Unidos.

A sus 33 años, la actual acomodadora y co-capitana de las Cangrejeras de Santurce ha conseguido casi todo lo que se ha propuesto, incluyendo la histórica clasificación de la Selección Nacional a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

También suma un premio de Jugadora Más Valiosa en el Voleibol Superior Femenino (LVSF) en 2013, aparte de haber sido nombrada tres veces Colocadora del Año en la competición puertorriqueña.

Entonces, ¿qué le falta?

A estas alturas de su carrera, Valentín tiene la meta fijada en una sola cosa en la isla: el campeonato.

“Es una meta que quiero cumplir, pero que sé que no solo depende de mí”, dijo Valentín a El Nuevo Día.

Valentín, que dejó FIU como líder histórica de asistencias con 4,413, conquistó en 2016 su primer cetro como profesional con Azerrail Bakú, de la Superliga de Azerbaiyán.

Par de años antes, había caído en su hasta ahora única final en la isla, cuando militaba con las Leonas de Ponce. Aquello fue el primero de seis campeonatos seguidos para la dinastía de las Criollas de Caguas.

Esta vez el desenlace podría ser distinto. Caguas cayó en cuartos de final a manos de las Atenienses de Manatí, su rival actual de semifinales, y Santurce es uno de los equipos más completos que haya pertenecido jamás.

“Hay cosas que no puedo controlar, que son importantes. Sé que no está todo en mis manos. Daré todo lo posible por ganarlo. Ese día daré mi 100 por ciento… Y si no lo doy, le daré las gracias a Dios de que tengo un equipo que hará el trabajo. Soy consciente para saber que no solo depende de mí. Se necesitan muchas piezas para llegar allí”.

Líder, a donde quiera que vaya

Valentín, única acomodadora nativa titular en las semifinales de la LVSF, comparte el rol de capitana de las Cangrejeras junto a la libero Debora Seilhamer. Fue capitana, además, con Ponce, Toa Baja y Juncos.

“Viene de mi personalidad. Hay gente que nace con eso, o se aprende. Yo nací con eso. Siempre quiero ayudar. El rol de acomodadora te lo exige, también. Tengo que ser la mejor compañera posible y estar en comunicación”, destacó.

Valentín, que terminó como la segunda colocadora con más acomodos en la serie regular con 320 en 58 parciales, tuvo el domingo 29 defensas y 37 asistencias en la derrota en cinco sets de las Cangrejeras ante las Atenienses. Santurce sigue dominando la serie 2-1 y el cuarto partido será el martes en Manatí.

“No es que me guste ser capitana, es que me sale. Soy una persona que respeta. Soy abierta a recibir y dar ‘feedback’. Tengo una relación bonita con las jugadoras. Creo en la hermandad y compañerismo. Siempre quiero ser mejor persona”, indicó.

“En veremos” su futuro

Por otro lado, Valentín explicó que todavía no sabe si se unirá próximamente a la Selección Nacional.

“Estoy en veremos. Tengo proyectos personales. También tengo varias ofertas en el exterior. Estoy evaluando todo, pero concentrándome en las Cangrejeras”, apuntó.