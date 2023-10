Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Santiago, Chile - La central boricua Neira Ortiz ha tenido un desempeño sobresaliente en el voleibol de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Ante Cuba, Ortiz atacó de 11-10, y contra Argentina-que es combinado más veterano que Cuba- remató de 12-7 y agregó cinco bloqueos para punto.

La atleta, que sufrió una lesión de un tobillo a principios de este año, reconoció su nivel, pero entiende que todavía no toca el cielo.

“Luego de la lesión me ha tomado tiempo volver al nivel en el que estaba. Y todavía siento que no he alcanzado mi máximo potencial mayor. Tengo metas y planes con relación a mi nivel”, dijo la jugadora de 6′5″ de estatura y 30 años.

PUBLICIDAD

Ortiz logró 18 bloqueos para punto en el recién concluido preolímpico mundial jugado en Japón y en el que Puerto Rico tuvo un buen desempeño al jugar para 4-3 aunque no consiguió el objetivo de clasificar a las Olimpiadas de París 2024.

La jugadora agregó que su rol de veterana en la selección que juega en Chile le ha exigido elevar su nivel de juego para ayudar a las más jóvenes jugadoras. Puerto Rico juega con dos esquinas de poca experiencia internacional, y Ortiz se convierte en una opción más segura para la acomodadora Wilmarie Rivera.

“Siendo una de las más veteranas del equipo, tengo que ser más terminal (acabar la jugada) y ayudar al equipo en lo que pueda”, apuntó quien hace pareja de centrales con Alana Guibert, quien cursa tercer año de escuela superior.

/

El rol de veterana le ha gustado y le llena de esperanza y compromiso al ver a una selección joven hacer el trabajo en la cancha.

“Este torneo es diferente porque no estamos con la selección del verano, sino con talento nuevo, y me llena de orgullo porque el voleibol de Puerto Rico tiene futuro. Quiero ayudarlo”, puntualizó.