Santiago, Chile - Hoy, sábado, es un día especial para la familia del exvoleibolista Héctor “Picky” Soto.

En la tarde, su hija, la juvenil Camila Soto, debutó a nivel adulto en unos Juegos Panamericanos con 11 puntos, productos de siete ataques, dos bloqueos y dos servicios directos, ante Argentina en la ronda preliminar del torneo de voleibol en Santiago, Chile. Camila apenas tiene 17 años.

Y en la noche en Holyoke, Massachusetts, a Picky Soto le entregarán el Premio Mayoral de Excelencia, que otorga el Salón de la Fama del Voleibol Internacional, que tiene sede en ese pueblo.

“Estamos como familia que no cabemos. Es una gran alegría”, compartió Picky Soto vía telefónica con este medio. “Estoy loco de que esto se acabe para reunirnos y recordar todo esto”.

Camila, quien se integró esta semana a la Selección adulta por una lesión de otra jugadora, atacó de 20-7 desde la misma posición de opuesto que su padre jugó y le mereció el premio de Mejor Anotador en competencias mundiales de la ahora llamada Volleyball World.

Camila entró en sustitución durante el partido para quedarse en cancha con una actuación de siete ataques positivos, además de aportar defensivamente en la malla y de estabilizar el pase contrario con su servicio.

Picky Soto contó que vio todo ese desempeño de Camila desde Massachusetts, por medio de su celular, y que estaba emocionado con la labor de su hija, quien le continuidad a su legado en cancha. Casualmente, fue contra Argentina que Soto y la Selección Nacional se dieron a conocer en el primer juego del Campeonato Mundial de Japón 2006. Soto hizo 38 puntos en ese partido.

“Le había dicho a ella que si la ponían a jugar que era para meter la pelota. Y no vi a una jugadora tímida. La vi disfrutando, tranquila, agresiva”, describió el máximo anotador en la historia del Voleibol Superior.

“Yo, que soy emocional, estaba bien contento por ella. Que tenga ese desempeño ante jugadoras adultas, en una cancha repleta, aunque no estaba jugando el local, me emociona mucho”, agregó. “Y que lo hiciera en el día en que me hacen el reconocimiento, lo hace más especial”.

Soto recibirá el Premio Mayoral por el Salón de la Fama del Voleibol Internacional. El premio no es una exaltación al Salón, el que muchos creen que debe abrirle las puertas. La falta de participación de Soto en unos Juegos Olímpicos, posiblemente, es una de las razones para que hasta ahora no haya sido considerado para ser exaltado a este recinto de inmortales, lo que para muchos es injusto.

El premio puede ser un escalón hacia el mismo, en donde sería el primer puertorriqueño.

“Entiendo que sí”, afirmó. “Hay un movimiento de personas que están abogando. Me tienen que nominar y el Salón se encarga de evaluar”.

Camila, en tanto, está en cuarto año de escuela superior y esta es su segunda participación con el equipo adulto, luego de debutar en un torneo en República Dominicana el verano pasado. Camila recién comienza su camino en la Selección adulta.

Ciertamente, Camila le hizo un regalo a su padre en este día especial con la ejecución que tuvo en cancha en Chile.

“Representar a Puerto Rico es especial para mí y lo voy a hacer cada vez que tenga la oportunidad. Estaba tratando de no pensar en el día especial que mi papá va a pasar para no meterme presión. Pero lo estaba pensando igual”, dijo la estudiante del Colegio Adianez de Guaynabo.

Camila estaba esperando la llamada de su progenitor, luego del partido. Tuvo que esperar llegar a la Villa Panamericana en donde se hospeda para contestar la llamada. El orgullo fluyó entre ambos, según dijo, además de los comentarios sobre el juego.

“Quería ir con él al reconocimiento, pero no se pudo. Pero también estoy bien orgullosa de él”, dijo la joven.