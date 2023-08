La Selección Nacional de voleibol femenino abre este domingo su participación en la vigésima edición de la Copa Panamericana de Voleibol, en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce, con las mejores sensaciones de que puede capturar uno de los dos boletos disponibles para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Las boricuas, que tenían previsto para su primer juego enfrentar a las costaricenses, se estrenarán ahora ante Chile a la 8:00 p.m. como parte de la acción del Grupo B, luego de que el sábado Norceca y los organizadores anunciaran las bajas de los combinados de Cuba y de Surinam, que no pudieron llegar a la isla por distintas circunstancias.

Los organizadores se vieron forzados a reconfigurar los grupos y a cambiar el calendario de juegos. Puerto Rico jugará su siguiente partido el lunes contra Argentina a las 8:00 de la noche; el martes ante México a las 6:00 de la tarde; y tras descansar el miércoles, cierra la fase de grupos el jueves a las 8:00 p.m. con el duelo frente a la vecina República Dominicana, campeona de las ediciones 2021 y 2022.

El Grupo A lo componen ahora Canadá, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos.

Puerto Rico jugará en casa luego de ganar la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 el mes pasado. Cayó en la final ante las dominicanas el 8 de julio.

Antes de la justa regional, el sexteto patrio ganó oro en el Norceca International League Final Four en junio en Juana Díaz.

“Hemos tenidos buenos resultados. Es un equipo bien, bien joven. Que el nivel de los torneos haya ido de menos a más nos ha ayudado mucho. El Final Four no fue el de mejor nivel. En los Centroamericanos ya tienes equipos de nivel como Dominicana, Colombia y Cuba. Ahora, añades a Estados Unidos, Canadá y Argentina. Así que nos vamos a probar aquí”, dijo Fernando Morales, dirigente del equipo, a El Nuevo Día durante unos de los entrenamientos finales.

Fernando Morales, dirigente de la Selección Nacional femenina de voleibol. (David Villafane/Staff)

“Hemos tenidos unas muy buenas dos semanas de práctica. Se ve mejoría. Vamos a estar peleando esos dos espacios para clasificar y buscar estar en el medallero también. Creo que es bien posible con los equipos que están aquí y el nivel de las prácticas. Lo veo asequible”, agregó.

El mejor resultado de Puerto Rico en esta competencia fue en 2016 con una medalla de plata en Santo Domingo. Suma además dos bronces. En las pasadas dos ediciones, las puertorriqueñas finalizaron sextas.

Para este año, el grupo está compuesto por la capitana Shara Venegas, Brittany Abercrombie, Neira Ortiz, Pilar Victoriá, Alba Hernández, Alondra Vázquez, Paola Santiago, Karla Santos, Wilmarie Rivera, Valeria León, Paola Rojas, Andrea Fuentes, y Dariana Hollinsworth.

“Veo el torneo como otra oportunidad para nosotras seguir mejorando porque tenemos un excelente equipo”, dijo Ortiz, central de la escuadra.

“Creo que tenemos un excelente equipo. Un grupo de chicas que están bien enfocadas en lo que queremos lograr, que es subir el programa y seguir trayendo medallas acá. No dudo que podamos conseguir uno de los pases a los Juegos Panamericanos. Este núcleo de jugadoras está enfocado en la misma meta. Las veo superentregadas”, añadió.

La Selección de Voleibol consiguió la medalla de plata en la derrota ante Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023. (Carlos Rivera Giusti)

Puerto Rico será sede de la Copa Panamericana por primera vez desde 2006, una ventaja local de la que las anfitrionas buscarán sacar ventaja.

“Ya habíamos jugado en casa en el Final Four. Ahí vencimos a Costa Rica. Pero, como he mencionado antes, a todos los equipos hay que mirarlos con seriedad y cierto respeto, no importa quién sea. Es enfocarnos en jugar un alto nivel sin importar el rival”, apuntó Ortiz.

A continuación el nuevo calendario de juegos de la fase de grupos, tras las bajas de Cuba y de Surinam.

Domingo, 6 de agosto

2:00 p.m. Estados Unidos vs. Costa Rica

4:00 p.m. México vs. Argentina

6:00 p.m. Colombia vs. Canadá

8:00 p.m. Puerto Rico vs. Chile

Lunes, 7 de agosto

2:00 p.m. Canadá vs. Costa Rica

4:00 p.m. Estados Unidos vs. Perú

6:00 p.m. Chile vs. República Dominicana

8:00 p.m. Puerto Rico vs. Argentina

Martes, 8 de agosto

2:00 p.m. Perú vs. Costa Rica

4:00 p.m. Colombia vs. Estados Unidos

6:00 p.m. Puerto Rico vs. México

8:00 p.m. República Dominicana vs. Argentina

Miércoles, 9 de agosto

2:00 p.m. Colombia vs. Costa Rica

4:00 p.m. Canadá vs. Perú

6:00 p.m. Argentina vs. Chile

8:00 p.m. México vs. República Dominicana

Jueves, 10 de agosto