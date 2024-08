Presidente del club Belediyespor concede receso a las jugadoras afectadas por la muerte de Pilar Victoriá: “Es un evento doloroso”

Además, el presidente del club, Muharrem Or , indicó en el periódico turco T24 que los padres de Victoriá López arribarán el domingo a Bursa, ciudad sede del sexteto de voleibol, y que al día siguiente iniciarán de inmediato gestiones antes de poder trasladar el cuerpo a la isla.

Victoriá López, quien cumpliría 29 años en octubre, fue encontrada muerta en su apartamento en Bursa la mañana del jueves, luego de que oficiales del equipo acudieron a la propiedad porque la atleta, que debía reportarse a una sesión de entrenamiento, no contestó múltiples llamadas telefónicas.

El equipo Belediyespor se está preparando para la temporada, que aún no ha iniciado, pero la gerencia le dará un descanso al conjunto en lo que se reponen del impacto de la noticia. El diario T24 reseñó que la gerencia sostuvo una reunión con las jugadoras para hablar del lamentable suceso y fue cuando le otorgaron permiso para tomar unos días libres.

“Continúan entrenando individualmente. Porque la liga comenzará en un mes. El equipo tiene que prepararse para la próxima temporada. Es un evento doloroso”, citan a Or en el medio T24. “Expresamos nuestras condolencias a toda la comunidad deportiva y a la comunidad del Voleibol del Municipio de Nilüfer y otras comunidades deportivas. Nos transmiten su dolor y tristeza. Agradecemos a todos”.

Muharrem Or, presidente del club, dijo en un comunicado a la prensa turca que Victoriá López no tenía ningún problema de salud conocido, y que de hecho, practicó el miércoles hasta las 6:00 la tarde, hora en Turquía (11:00 a.m. en Puerto Rico), un día antes de su fallecimiento.