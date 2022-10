La Selección Nacional cayó en tres parciales ante Brasil en la continuación del Campeonato Mundial de voleibol femenino, el segundo revés consecutivo en igual número de la salidas en la segunda ronda.

El marcador del partido celebrado en Rotterdam, Holanda, fue de 25-11, 25-13 y 25-15.

Carolina Da Silva fue la mejor anotadora por las brasileñas con 16 puntos. En causa perdida, Pilar Victoriá sumó seis puntos para ser la mejor por las boricuas.

Brasil ocupa el número uno en el ranking mundial, mientras que las boricuas son 17.

“Fue un partido en el que no nos salió nada. Intentamos e intentamos y no salió nada. Seguramente es el peor partido que hemos tenido en todo el Mundial, y si mezclas eso con que estábamos jugando con el número uno del mundo actualmente, es la receta para un desastre”, sentenció el técnico boricua Fernando Morales en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Brasil consiguió 14 bloqueos para puntos contra uno solo de Puerto Rico, y realizaron 10 servicios directos versus uno.

“Lo positivo que se vio en este partido es que cuando las reservas entraron respondieron. Ahora toca pasar página sabiendo que vienen dos juegos (Japón y Argentina) que son los más accesibles de esta ronda. Tenemos que olvidar rápido”, apuntó Morales.

Puerto Rico se mantuvo en el séptimo lugar del Grupo E, con marca de 2-5 y seis puntos. Solo supera a Argentina, que tiene 2-5 y cinco puntos. Brasil, en tanto, mejoró a 6-1 con 17 puntos, y ocupa el segundo lugar de la llave detrás de Italia (6-1, 19 puntos).

La Selección venía de perder ayer en tres parciales contra China (25-15, 25-19 y 25-21).

Los primeros cuatro lugares del grupo avanzan a los cuartos de final. Puerto Rico ya está eliminado de poder avanzar de ronda, al verse incapaz de alcanzar al actual cuarto lugar, Bélgica, que suma 15 puntos.

A Puerto Rico le restan dos partidos en calendario. Mañana, viernes, las boricuas se medirán con Japón a las 8:15 a.m. (hora de la isla) y el domingo ante Argentina (12:30 p.m.)

“Japón es un equipo que apuesta a su saque y defensa. Es un equipo que saca bien y defiende bien. Al igual que nosotros, es un equipo que no es muy alto, y creemos que si le controlamos el saque podemos competir con ellas”, explicó Morales sobre su próximo rival. “Nosotros hemos fallado porque nos han bloqueado demasiadas bolas y Japón, al no ser tan alto y no bloquea como otros equipos, podemos competir”, finalizó.