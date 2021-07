La Liga Voleibol Superior Femenino continúa el proceso de rastreo del contagio de COVID-19 de una jugadora de las Criollas que provocó la suspensión del partido de Caguas contra las Sanjuaneras de la Capital en el coliseo Roberto Clemente el pasado miércoles y que fue reasignado para el 12 de julio.

Según José “Picky” Servera, director de torneo, las pruebas realizadas tanto a las voleibolistas de las Criollas de Caguas como a las atletas de las Valencianas de Juncos, árbitros y oficiales de mesas salieron negativas. Las Criollas jugaron contra las Valencianas el pasado sábado.

Agregó que faltan por verse los resultados de unas pruebas moleculares (PCR) adicionales realizadas a las Criollas.

“Si todas continúan dando negativo, como así ha sido, entonces ese positivo no viene del voleibol”, dijo Servera a El Nuevo Día.

Apuntó que el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César Trabanco, habló con la jugadora afectada.

“Eso es parte de la invitación y tracking que se está haciendo. Estamos esperando el resultado PCR que se hicieron hoy (jueves). Después de esto, haremos nuestra propia determinación. Todo el mundo está vacunado y el riesgo (de contagio) es de cuatro a cinco por ciento. Esa es la debilidad de la vacuna”, declaró.

La jugadora contagiada, que está inoculada, no será sancionada por el positivo. Debe cumplir una cuarentena de 14 días antes de unirse al sexteto criollo.

“Le puede pasar a cualquiera. Alguien puede llegar a tu casa y te contagia. Otra cosa sería que uno supiese que, voluntariamente -y esto va para todo el mundo- no estuviese siguiendo las medidas de precaución, o que hubiese una situación con la veracidad de los documentos de la vacunación. Por eso voy a sugerir que presente la tarjeta original de vacunación. Antes del torneo se sometieron todas. Uno no puede pensar que hubo algo malo, pero queremos ver todos los ángulos. No es por el juego, es por los seres humanos. Hablamos de la familia de voleibol”, añadió.

Servera aprovechó para llevar un llamado a los fanáticos a evitar contacto con las jugadoras en los partidos.

“Evite saludarlas de cerca, abrazarlas y tomarse fotos. Salude de lejos. Ya falta poquito para salir de esto (la pandemia)”, subrayó.

El torneo de Voleibol Superior Femenino continúa el viernes con Juncos en Corozal.