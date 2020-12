Nota del editor: El siguiente artículo es una colaboración que el estudiante de periodismo en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico realizó como parte del curso Redacción Periodística I.

El voleibol femenino universitario y el desarrollo deportivo de las jugadoras que lo practican han sido impactados severamente tras la suspensión de entrenamientos, juegos y torneos debido a la pandemia del Covid-19.

En entrevistas por separado, cinco estudiantes atletas y dos dirigentes de equipos femeninos de voleibol de universidades públicas y privadas en Puerto Rico aseguraron que el receso provocado por el coronavirus ha afectado la exposición de las jugadoras para ser reclutadas en equipos superiores, así como su condición física y estado emocional.

La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), entidad que organiza y regula los eventos deportivos universitarios en la isla, suspendió el pasado 14 de marzo todas sus actividades luego del anuncio de la primera orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia en la isla por el novel virus.

Para Jovyrelis Ayala Santiago, estudiante y jugadora del equipo de voleibol del Recinto de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el receso indefinido por la pandemia le ha restado oportunidades para ser reclutada por equipos de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

“A pesar de que nosotras ya estamos en el equipo de la universidad, perdemos esa exposición para los equipos de Superior, que es lo que toda jugadora de voleibol quiere cuando termina la universidad”, dijo sobre la cancelación de la temporada de voleibol que se celebraría de septiembre a noviembre de este año.

Del mismo modo, Sofía Trautmann Méndez, estudiante y jugadora de la UPR en Arecibo, opinó que no jugar le ha restado oportunidades, “porque, a los juegos universitarios, van muchos scouts [de equipos] para jugar Superior, que se comunican mucho con los dirigentes y, al no estar jugando, no tienen manera de ver a la jugadora haciendo lo necesario para ser reclutada”.

Lyansca Correa Román, quien cursa su tercer año en la UPR en Aguadilla y viste las camisetas de los equipos de voleibol de cancha y voleibol de playa de esa institución, destacó que su meta de jugar en la LVSF también ha sido trastocada por el Covid-19.

“Ya iba en camino, y estaba jugando para uno de los equipos en su liga juvenil, en busca de esas oportunidades para llegar al equipo grande. Me sentía lista físicamente. Mi juego estaba mejorando muchísimo, y me sentía sumamente preparada para la próxima temporada, que era este semestre, pero el Covid-19 lo arruinó”, puntualizó la joven de 20 años.

Las jugadoras y entrenadores entrevistados coincidieron en que la condición física de las atletas se ha deteriorado tras pasar nueve meses sin jugar.

“Yo no toco un balón desde marzo, no he practicado, ni jugado nada. He estado dedicada a mis estudios. Lo extraño con mi vida, porque es una rutina que tenía establecida, en la que entrenaba y practicaba cinco días a la semana”, expresó Karina Román Mont, quien tiene 20 años y juega en el equipo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Arecibo.

Igualmente, Verónica Trinidad Rodríguez, de 21 años y jugadora de la Pontificia Universidad Católica en Ponce, señaló que su condición física se ha afectado porque, “antes nosotras practicábamos dos veces al día, entrenábamos en el gimnasio todos los días con el equipo y, ahora, es como empezar desde cero otra vez después de todo el progreso que teníamos”.

Precisamente, Luis Seguinot Rodríguez, dirigente de los equipos femeninos y masculinos de voleibol del recinto arecibeño de la Universidad Interamericana, aseguró que ha visto cómo los atletas han llegado fuera de forma a los entrenamientos que han realizado en su centro juvenil de formación deportiva, North Coast Academy.

“En el voleibol de playa, he podido convocarlos y han llegado sobrepeso, fuera de condición física y, emocionalmente, he tenido que ayudarlos porque se han afectado por un sinnúmero de razones”, subrayó Seguinot Rodríguez.

Para Trautmann Méndez, quien cursa su segundo año universitario, ha sido difícil mantener la motivación para continuar en el equipo.

“Es bastante retante porque en tu mente a veces te preguntas: ‘Para qué lo estoy haciendo si esto yo no lo veo acabándose’, pero a mí lo que me ayuda es decirme: ‘Mejora por ti, hazlo por ti y porque eso es lo que te gusta”, sostuvo la deportista de 19 años.

De igual forma, Correa Román dijo que, a veces, se cuestiona si volverá a jugar: “Tengo claro que sí quiero volver a jugar, pero no he encontrado el momento de cómo seguir entrenando, ni esa motivación para comenzar a entrenar nuevamente”.

Ayala Santiago, de 19 años, confesó que, con el prolongado receso, “básicamente, hemos perdido el norte de lo que éramos como jugadoras y como equipo”.

El dirigente del equipo femenino de voleibol de la UPR en Utuado, Bolívar Bermúdez Santiago, recalcó la importancia que tiene la estabilidad emocional de las estudiantes atletas: “Yo creo que esa es la parte más importante, la parte psicológica de las jugadoras. Tanto tiempo sin tocar un balón, sin estar en una práctica, y es lo más que me mencionan cuando me escriben [a través de la aplicación de mensajería WhatsApp]”.

Si bien es incierto saber cuándo culminará la pandemia, que ha ocasionado más de 1,300 muertes en la isla, también será precisar cuándo las jugadoras y dirigentes volverán a la cancha.