¡Y van a seguir! Rebecca Latham gana el ‘MVP’ y le da a las Mets su tercer galardón de los Valores del Año

“Estoy muy emocionada y feliz por este reconocimiento. Me siento realmente agradecida y, definitivamente, valoro muchísimo al cuerpo técnico. Han sido fundamentales para mi desarrollo”, dijo Latham al mencionar a sus técnicos liderados por Morales. “Fernando me ha ayudado mucho y la confianza que he recibido del cuerpo técnico y la gerencia me ha dado seguridad para jugar mi mejor voleibol”.