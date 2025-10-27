Contenido automatizado
Coquí Distillery: local pitorro becomes a legal product and they are betting on exporting it on a massive scale
The Mayagüez company, founded by María Cristina Morales Tapia and Héctor Augusto Quiñones Mercado, manufactures 56,000 bottles annually, distributed in 14 flavors, and exports to U.S. markets in Florida, Massachusetts and Illinois.
October 27, 2025 - 11:27 AM