El cineasta Steven Spielberg dio a conocer hoy los nombres de dos actores con experiencia en teatro y cine que se unen al elenco de su nueva adaptación de “West Side Story”.

Según un comunicado de prensa, Corey Stoll asumirá el papel del teniente Schrank, el detective neoyorquino a cargo de apaciguar los conflictos sociales en su distrito afligido por tensiones raciales. Brian d'Arcy James interpretará al sargento Krupke, un policía veterano cuya jurisdicción incluye los territorios de dos pandillas callejeras en guerra, los “Sharks” y los “Jets”.

Corey Stoll recientemente interpretó a Buzz Aldrin en “First Man”. Su filmografía también incluye películas tales como “Midnight in Paris”, “Ant-Man”, “The Seagull” y “This Is Where I Leave You”.

En el ámbito de la televisión, Stoll fue nominado para un premio Golden Globe por su actuación en “House of Cards”.

Sus trabajos televisivos también incluyen “The Romanoffs” y “Homeland”. En el mundo del teatro, Stoll recientemente interpretó papeles principales en las producciones de Otelo, Julio César y Plenty del New York Shakespeare Festival/Public Theater.

Brian d'Arcy James ha sido nominado tres veces para los premios Tony y ha recibido el premio Obie y el Drama Desk Award por su extenso trabajo teatral, incluida su interpretación del rey George en la producción original de Hamilton en The Public Theatre.

La labor fílmica de d’Arcy James incluye “Spotlight” –por la que obtuvo los galardones SAG Award 2016, Critics Choice Award, Gotham Award y el Robert Altman Award de Independent Spirit por Mejor Elenco.