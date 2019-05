Todas las canciones que conoces y amas de la versión original de "Aladdin" están incluidas en el nuevo "remake" de Dinsey. La película estreno este pasado jueves en Puerto Rico.

Días antes de su salida al cine, Disney publicó en YouTube el audio de las canciones, que incluyen éxitos como "A Whole New World", "A Friend Like Me" y "Prince Ali".

A continuación puedes escuchar algunas de las nuevas versiones:

"A Whole New World"

"Prince Ali"

"Arabian Nights"

"One Jump Ahead"

"Friend Like Me"