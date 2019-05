La exponente urbana Becky G anunció ayer que estará a cargo de la interpretación de la versión en español de “A Whole New World” (Un mundo ideal) de la película “Aladdin”.

La artista hizo compartió la noticia en un vídeo en su cuenta de Instagram. Además, publicó un adelanto del tema que hizo a dúo con Zayn Malik.

“Estoy honrada y emocionada de compartirles que cantaré la versión en español de “A Whole New World” de la película de Disney, Aladdin”, escribió la cantante que ha sido felicitada por cientos de seguidores. El tema musical “A Whole New World” obtuvo un Grammy como canción del año en la década de 1990.

